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Thế giới

Tổng thống Trump nổi giận bỏ ngang phỏng vấn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/06/2026 07:39 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tức giận bước ra khỏi trường quay trong một cuộc phỏng vấn ghi hình trước với Đài NBC News, sau màn đối chất gay gắt về các vấn đề chính trường Mỹ.

Đài NBC News ngày 8.6 công bố cuộc phỏng vấn Tổng thống Donald Trump, được ghi hình vào ngày 5.6. Buổi phỏng vấn thuộc chương trình Meet the Press do nhà báo Kristen Welker thực hiện tại một trang trại ở bang Wisconsin. Nội dung thảo luận ban đầu xoay quanh cuộc chiến ở Iran, khả năng tăng lãi suất.

Tổng thống Trump nổi giận bỏ ngang phỏng vấn- Ảnh 1.

Tổng thống Trump tham gia phỏng vấn với nhà báo NBC News Kristen Welker, được ghi hình ngày 5.6

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS

Màn đấu khẩu gay gắt nổ ra khi nhà báo Welker đề cập quỹ "vũ khí hóa" trị giá gần 1,8 tỉ USD. Đây là đề xuất ngân sách được ông Trump ủng hộ dùng để bồi thường tài chính cho những đồng minh chính trị, bao gồm những người tham gia vào vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6.1.2021.

Dù quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố quỹ trên đã bị đình chỉ, ông Trump vẫn kiên quyết muốn giải ngân, cho rằng những người bạo loạn xứng đáng được nhận tiền vì "cuộc sống của họ đã bị hủy hoại". Quỹ này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích tại quốc hội Mỹ, trong đó nhiều nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ phản đối.

Không khí cuộc phỏng vấn trở nên căng thẳng tột độ khi ông Trump ám chỉ chính Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã "dẫn đường" cho người bạo loạn vào Đồi Capitol. Khi nhà báo Welker yêu cầu đưa ra bằng chứng, ông lập tức chuyển chủ đề sang các cáo buộc gian lận bầu cử.

"Cuộc bầu cử đã bị dàn xếp... và điều đó lại đang diễn ra ngay lúc này ở bang California", ông Trump tuyên bố, nhắm vào việc bang này cho phép kiểm các phiếu bầu qua thư gửi đến muộn. Khi tiếp tục bị gặng hỏi bằng chứng cho việc "gian lận", ông Trump đã chỉ trích ngược lại đài truyền hình: "Bọn họ là những kẻ gian lận, giống như cô vậy, kênh truyền thông của các vị là gian lận".

Tổng thống Trump nổi giận bỏ ngang phỏng vấn- Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí khi trên chuyên cơ Không lực Một ngày 5.6

ẢNH: REUTERS

Khi nhà báo NBC cố gắng đưa cuộc phỏng vấn trở lại trọng tâm, Tổng thống Trump đã quyết định cắt ngang. "Hãy dừng lại ở đây vì tôi đã chịu đựng đủ rồi. Cảm ơn, chúc vui vẻ”, ông nói rồi tháo micro thả xuống đất và đứng dậy rời đi.

Vào ngày 6.6, bà Kristen Welker cho biết đã nói chuyện với ông Trump và cả hai thừa nhận rằng chất lượng của buổi phỏng vấn bị ảnh hưởng do trời mưa. Đại diện của NBC nêu thêm ông Trump đã đồng ý ngồi lại phỏng vấn vào một dịp khác.

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