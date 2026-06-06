Giới công tố mở điều tra sau khi ông Trump tố 'gian lận bầu cử' ở California

Thông báo trên do công tố viên liên bang Bill Essayli, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm công tố viên liên bang hàng đầu tại Los Angeles, đưa ra.

Thông báo về việc điều tra cùng với việc cử công tố viên đến thăm trung tâm kiểm phiếu của hạt Los Angeles đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch của Tổng thống Trump chống lại bang California do đảng Dân chủ chiếm ưu thế. Bang này nổi tiếng với quá trình kiểm phiếu kéo dài và là điểm thu hút các thuyết âm mưu về bầu cử, theo AP.

Các lá phiếu được kiểm tra tại Trung tâm Xử lý Phiếu bầu hạt Los Angeles vào ngày 3.6, một ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ của bang California (Mỹ)

Ảnh: AP

Ông Trump thường nói rằng những thay đổi trong tổng số phiếu bầu khi các lá phiếu đến muộn được kiểm đếm là dấu hiệu của gian lận, trong khi thực tế tình trạng này chỉ phản ánh việc có thêm phiếu bầu được kiểm đếm.

Hôm 4.6, ông Trump đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận quy mô lớn trong quá trình kiểm phiếu kéo dài ở California từ cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày 2.6, thông báo Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc kiểm phiếu ở bang này.

Đến ngày 5.6, chủ nhân Nhà Trắng lại lên tiếng khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn ở thành phố Chippewa Falls thuộc bang Wisconsin, tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng rằng đảng Dân chủ đang gian lận bầu cử.

Vào sáng 5.6, công tố viên Essayli đăng trên mạng xã hội X về các cuộc điều tra đang diễn ra mà không cung cấp chi tiết, chỉ nói rằng cuộc bầu cử ở California có "những điểm yếu cấu trúc nghiêm trọng". Một trợ lý công tố viên liên bang đã đến trung tâm xử lý phiếu bầu chính ở hạt Los Angeles vào sáng 5.6, theo phát ngôn viên Mike Sanchez của cơ quan chịu trách nhiệm quản lý bầu cử hạt Los Angeles.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các phiếu bầu qua thư được kiểm đếm muộn, nghiêng về phía đảng Dân chủ, tiếp tục làm giảm tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ cho chức vụ thống đốc California và thị trưởng Los Angeles, theo AP.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Steve Hilton cho chức thống đốc California và ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt cho chức thị trưởng Los Angeles trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 5.6, ông Hilton nhận định văn phòng công tố viên liên bang có thể biết nhiều về chiến dịch tranh cử của ông, nhưng lưu ý rằng nhóm của ông đã theo dõi việc kiểm phiếu và không thấy điều gì bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Hilton cho rằng việc kiểm phiếu chậm chạp đã khiến California trở thành "trò cười trong nước và quốc tế". Ông đề xuất chính quyền bang cử một đội đặc nhiệm khẩn cấp gồm các nhân viên cấp bang đến 58 hạt của California để đẩy nhanh việc kiểm phiếu. Ông còn kêu gọi một cuộc cải tổ sâu rộng luật bầu cử của California để giới hạn phiếu bầu qua thư chỉ dành cho những người yêu cầu, thay vì gửi cho tất cả cử tri đã đăng ký.

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Vì các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ thường bỏ phiếu qua thư, và giữ lại phiếu bầu của họ khá muộn trong cuộc bầu cử sơ bộ đông đúc, nên lá phiếu của họ thường được kiểm đếm sau những cử tri có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa hơn.

Kết quả là các ứng viên thuộc đảng Cộng hòa dường như đạt được vị trí cao nhất trong đợt kiểm phiếu đầu tiên vào đêm bầu cử, nhưng sau đó lại thấy lợi thế của họ bị thu hẹp dần trong những ngày hoặc tuần tiếp theo, khi các nhân viên bầu cử hoàn thành quá trình kiểm đếm số phiếu bầu qua thư đến muộn, theo AP.