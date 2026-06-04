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Thế giới

Ông Trump hé lộ liên danh 'bất khả chiến bại' cho bầu cử Mỹ 2028

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/06/2026 07:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, nếu cùng tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028, sẽ tạo thành một liên danh 'bất khả chiến bại'.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast phát sóng ngày 3.6, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Tôi nghĩ ông JD Vance và ông Marco, với tư cách một đội, sẽ rất khó bị đánh bại".

"Điều đó rất thú vị. Đó là bản chất con người, là phương trình giữa người với người. Tôi quan sát họ khi ở cạnh nhau, họ rất hòa hợp", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio (phải) xuất hiện tại Nhà Trắng ngày 23.4.2026

ẢNH: REUTERS

Cả ông Vance và ông Rubio hiện đều được xem là những gương mặt tiềm năng cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028. Dù vậy, hai quan chức này đến nay vẫn hạ thấp đồn đoán về tham vọng tranh cử, theo Reuters.

Những tuần gần đây, ông Rubio gây chú ý với màn thể hiện tại Nhà Trắng, nhận được lời khen từ nhiều thành viên đảng Cộng hòa và thậm chí một số nghị sĩ Dân chủ. Các nhận xét tập trung vào phong thái tự tin, cách trả lời trôi chảy, cùng những câu nói dí dỏm, trong đó có đoạn ông mượn hình ảnh từ nhạc hip-hop thập niên 1990 để mô tả lập trường đàm phán của Iran.

Trong khi đó, ông Vance và ông Rubio thường xuyên thay phiên xuất hiện tại các cuộc họp báo của Nhà Trắng để bảo vệ chính quyền Trump trước hàng loạt vấn đề gây tranh cãi, bao gồm chính sách đối với Iran.

Dù chưa có ứng viên nào chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2028, các hoạt động vận động hậu trường đã dần được khởi động. Về phía đảng Dân chủ, nhiều gương mặt tiềm năng cũng đang tìm cách định vị sớm, báo hiệu một cuộc đua vào Nhà trắng sôi động sau nhiệm kỳ của ông Trump.

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