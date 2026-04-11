Bà Kamala Harris úp mở khả năng tái tranh cử tổng thống Mỹ

Trí Đỗ
11/04/2026 09:27 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà vẫn để ngỏ khả năng tranh cử tổng thống trong tương lai, khẳng định 'đang cân nhắc' việc tham gia cuộc đua.

Trong cuộc đối thoại tại Đại hội Mạng lưới hành động quốc gia ở New York (Mỹ) ngày 10.4, khi được hỏi trực tiếp về kế hoạch tranh cử, bà Kamala Harris đáp: "Có thể lắm. Tôi đang suy nghĩ về điều đó". Vị cựu Phó tổng thống Mỹ đã nhận được sự cổ vũ từ khán giả, trong đó có những tiếng hô "tranh cử lại".

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại thành phố New York ngày 10.4.2026

Bà cho biết đã dành năm qua đi khắp nước Mỹ và nhận thấy hệ thống hiện tại "không còn hiệu quả với nhiều người". Theo bà, chính phủ cần giảm bớt quan liêu và tập trung vào kết quả thực chất. "Người dân không muốn quy trình, họ muốn tiến bộ", bà nói.

Đại hội Mạng lưới hành động quốc gia được xem là diễn đàn quy tụ nhiều gương mặt tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 như Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc Maryland Wes Moore, Thống đốc Illinois JB Pritzker, Thống đốc Kentucky Andy Beshear, Thượng nghị sĩ Mark Kelly Mark Kelly và Hạ nghị sĩ Ro Khanna.

Hầu hết các nhân vật này đều đều đã bày tỏ sự quan tâm hoặc chưa loại bỏ ý định tranh cử tổng thống.

Tại sự kiện, bà Harris cũng chỉ trích cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý xung đột với Iran, cho rằng điều này làm suy yếu quan hệ đồng minh và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Bà nhận định Mỹ đang đánh mất vị thế quốc tế và sẽ cần những nỗ lực "nghiêm túc" để khôi phục.

Liên quan tuyên bố của ông Trump về việc "xóa sổ" chương trình hạt nhân Iran, bà Harris cho rằng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. "Ông ấy nói đã loại bỏ hoàn toàn, nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra", bà nói.

Trong thời gian tới, bà Harris dự kiến tham gia các hoạt động gây quỹ cho đảng Dân chủ, đồng thời tập trung hỗ trợ đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Con trai ông Biden thách con trai ông Trump thượng đài tỉ võ

Tin liên quan

Bà Kamala Harris hé lộ sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ

Bà Kamala Harris hé lộ sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa hé lộ khả năng sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống một lần nữa sau thất bại hồi năm 2024.

Tổng thống Trump rút quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của bà Kamala Harris?

Đảng Dân chủ và sự hoài nghi với bà Kamala Harris

Khám phá thêm chủ đề

Kamala Harris tranh cử tổng thống Mỹ tổng thống mỹ Trump
