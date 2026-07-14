Thượng viện Mỹ đối mặt sự bất định

Cái chết đột ngột của ông Graham ở tuổi 71 được đánh giá sẽ gây nên những tác động đáng kể cho hoạt động lập pháp tại Thượng viện Mỹ cũng như cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Hai thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đang phát biểu) và Mitch McConnell (ở sau) ẢNH: AP

Hiện còn quá sớm để xác định ai có thể lấp vào khoảng trống của ông Graham, đồng minh chính trị then chốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người có tiếng nói đầy ảnh hưởng trong các chính sách đối ngoại và quốc phòng ở Washington. Trong ngắn hạn, cái chết của ông Graham tạm thời chưa dẫn đến sự thay đổi quyền kiểm soát Thượng viện. Điều này do theo luật bang Nam Carolina, Thống đốc Henry McMaster có thể bổ nhiệm người thay thế. Tuy nhiên, không dễ để đảng Cộng hòa chọn ra ứng viên thay ông Graham tái tranh cử vào tháng 11 tới.

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Cũng trong ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Mitch McConnell (84 tuổi) lần đầu lên tiếng sau hơn 3 tuần nhập viện dẫn đến nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của bản thân, Reuters đưa tin. Ông cho hay đã bị ngã và bất tỉnh trong thời gian ngắn và được đưa vào bệnh viện. Sau khi bị viêm phổi nhẹ, ông đang ở trung tâm phục hồi chức năng và sẽ không quay lại Thượng viện trong thời gian tới.

Việc ông McConnell tiếp tục vắng mặt đã mang đến trở ngại mới cho nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thông qua gói ngân sách quốc phòng khổng lồ lên đến 1.500 tỉ USD trong năm sau. Ông là Chủ tịch Tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng Thượng viện Mỹ, cơ quan kiểm soát chi tiêu của Lầu Năm Góc.

Sự vắng mặt của lãnh đạo tiểu ban đồng nghĩa thượng viện bị bó tay trước bất kỳ dự luật nào liên quan đến ngân sách quốc phòng vì không thể tranh thủ được sự ủng hộ của phe Dân chủ. Quốc hội Mỹ cũng đang chạy đua với thời gian khi chỉ còn hơn 3 tuần nữa theo lịch làm việc để xử lý các dự luật. Lầu Năm Góc hoàn toàn có thể đối mặt nguy cơ bị gián đoạn ngân sách trong lúc quân đội Mỹ tiếp tục cuộc xung đột với Iran ở Trung Đông.

Ông McConnell lần đầu được bầu vào Thượng viện năm 1984 và trở thành thế lực đáng gờm của đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ. Còn ông Graham giữ ghế Thượng viện từ năm 2003. Theo phân tích của Đài CNN, việc Thượng viện vào năm tới sẽ không còn sự hiện diện của 2 nhân vật nặng ký của đảng Cộng hòa là dấu hiệu mới nhất cho thấy một thế hệ lãnh đạo từng chi phối chính trường Washington đang rời khỏi vũ đài chính trị.

Trong bối cảnh hệ thống chính trị Mỹ dường như không thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cử tri, còn lưỡng đảng phải đối mặt với tranh cãi liên quan ý thức hệ và vấn đề kế nhiệm, đến nay vẫn chưa rõ ai sẽ lấp đầy khoảng trống quyền lực mà thế hệ của hai ông McConnell và Graham để lại.