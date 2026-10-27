Tờ The New York Times ngày 27.10 dẫn các nguồn thạo tin cho hay rằng trước thềm cuộc bầu cử quan trọng của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong nhiều tuần đã tìm cách dàn xếp một cuộc không kích mới vào Iran nhưng vấp phải sự phản đối từ tham mưu trưởng quân đội.

Sau đó, trong vài ngày qua, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir đã bày tỏ lo ngại rằng ông Netanyahu bắt đầu thúc đẩy một hành động khác nhắm vào Iran, thay vì một cuộc tấn công công khai.

Rộ tin Thủ tướng Netanyahu thúc đẩy tấn công Iran trước bầu cử Israel

Các nguồn tin đều không tiết lộ cụ thể bản chất của hành động đó là gì, nhưng cho biết tướng Zamir nhận định đây là một bước tính toán sai lầm, có thể khiêu khích Iran thực hiện hành động tấn công đáp trả nhắm vào Israel.

Phát ngôn viên của ông Netanyahu không phản hồi ngay lập tức trước các đề nghị bình luận.

Chưa rõ lý do ông Netanyahu có thể thúc đẩy việc tấn công Iran trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ngày 27.10 ở Israel, nhưng xung đột tái diễn có khả năng gây gián đoạn hoặc thậm chí làm trì hoãn cuộc bỏ phiếu.

Ông Netanyahu vận động tranh cử tại một khu chợ ở Jerusalem hôm 23.10 ẢNH: AP

Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo đã đăng lên mạng xã hội một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả cảnh một đám mây hình nấm bao trùm lên Tel Aviv, đồng thời cảnh báo rằng cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định "sự tồn vong của Israel".

Liên quan vấn đề Iran, AFP ngày 27.10 đưa tin các quan chức cấp cao từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiến hành đàm phán với Iran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại. Phía Tehran cho biết các cuộc thảo luận này diễn ra "rất tốt đẹp".

Các quan chức từ 3 quốc gia tham gia Hiệp ước phòng thủ chung Mecca đã bay tới Iran, nằm trong nỗ lực nhằm "giảm leo thang căng thẳng giữa các bên trong cuộc khủng hoảng hiện nay", theo một thông cáo từ Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út.