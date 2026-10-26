Bị cáo buộc 'hủy diệt' tại Bờ Tây, phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng

Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập thuộc Liên Hiệp Quốc khẳng định các lực lượng Israel cũng đã phạm tội ác chống lại nhân loại và tội ác chiến tranh khác tại Bờ Tây, vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, theo AFP.

Binh sĩ Israel tập trung tại hiện trường xảy ra cuộc đọ súng giữa các tay súng Palestine và lực lượng Israel ở Bờ Tây ngày 23.10 Ảnh: AFP

Trong một báo cáo mới của ủy ban này, nhóm điều tra phát hiện rằng tại Bờ Tây, thông qua các chiến dịch quân sự được tăng cường do tình trạng bạo lực kéo dài của những người định cư, Israel đã tiến hành một "cuộc tấn công trên diện rộng và có hệ thống" nhắm vào dân thường.

Báo cáo tập trung vào các vụ giết người cũng như những tổn hại về thể chất và tinh thần do cả lực lượng an ninh Israel và Palestine gây ra kể từ tháng 10.2023.

Các nhà điều tra phát hiện tình hình tại Bờ Tây đã trở nên nghiêm trọng hơn kể từ sau vụ lực lượng Hamas từ Dải Gaza tấn công miền nam Israel ngày 7.10.2023.

Ủy ban điều tra kết luận rằng chính quyền Israel "có ý định trừng phạt tập thể" đối với dân thường tại Bờ Tây sau cuộc tấn công của Hamas.

Theo số liệu thống kê của AFP dựa trên dữ liệu chính thức từ phía Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7.10.2023 đã khiến 1.221 người thiệt mạng.

Đáp lại, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến gần như toàn bộ dân số Gaza phải di dời và khiến hơn 74.200 người chết, theo số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza. Cơ quan này nằm dưới sự quản lý của Hamas nhưng có số liệu được Liên Hiệp Quốc đánh giá là đáng tin cậy.

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Báo cáo mới khẳng định: "Các trường hợp được điều tra cho thấy chính quyền và lực lượng Israel vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi diệt chủng, với ý định tiêu diệt – toàn bộ hoặc một phần – người Palestine tại Gaza".

Ủy ban điều tra kêu gọi Israel "chấm dứt hành vi diệt chủng tại Gaza" và ngay lập tức thực hiện "nghĩa vụ ngăn chặn, trừng phạt tội diệt chủng cũng như hành vi kích động diệt chủng". Israel cần "chấm dứt ngay lập tức việc chiếm đóng trái phép các vùng lãnh thổ Palestine", đồng thời rút toàn bộ người định cư và dỡ bỏ các khu định cư.

Trong khi đó, phái đoàn thường trực của Israel tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ) nói rằng báo cáo nói trên là một phần trong "chiến dịch thông tin sai lệch" của nhóm điều tra nhằm "bôi xấu Nhà nước Israel và mô tả sự tồn tại của quốc gia này như một tội ác".

Phái đoàn Israel còn nhấn mạnh: "Cộng đồng quốc tế phải bác bỏ những luận điệu xuyên tạc này, phủ nhận các kết luận của ủy ban và yêu cầu giải tán ủy ban này ngay lập tức".