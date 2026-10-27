Bầu cử Israel nóng trước giờ G

Hôm nay, hàng triệu cử tri Israel bỏ phiếu để bầu ra 120 thành viên của Knesset (quốc hội Israel) khóa 26 và xác định liên minh cầm quyền kế nhiệm chính phủ thứ 37 do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu. Kết quả sơ bộ sẽ có vào hôm sau, trong khi kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 4.11, theo BBC.

Cuộc đua sít sao

Hai đảng lớn nhất trong cuộc đua vào Knesset lần này là đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Netanyahu và đảng trung dung Yashar do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot lãnh đạo, theo CNN. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất từ Kênh 12 cho thấy Yashar đang dẫn đầu với dự kiến giành được 23 ghế, trong khi Likud đạt 21 ghế. Ngoài ra, các cuộc thăm dò hôm 23.10 cho thấy ông Netanyahu đang trong cuộc đua sít sao giành ghế thủ tướng với ông Eisenkot.

Bảng tuyên truyền bầu cử có hình ông Benjamin Netanyahu (phải) và ông Gadi Eisenkot ở TP.Ramat Gan (Israel) Ảnh: AFP

Một đảng hoặc liên minh cần giành được ít nhất 61 ghế để thành lập chính phủ, và chưa từng có đảng nào tự mình giành được số ghế đa số như thế. Các cuộc thăm dò ngày 23.10 cũng cho thấy khối của ông Netanyahu và khối của ông Eisenkot đang ở thế ngang ngửa, nhưng đều khó có thể đạt được thế đa số. Điều này báo hiệu một giai đoạn tranh đấu chính trị có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Nếu không khối nào giành được thế đa số, một chính phủ thiểu số có thể sẽ được thành lập. Trong trường hợp chính phủ thiểu số không thành lập được, một cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức, và ông Netanyahu sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ tướng lâm thời cho đến thời điểm đó.

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Lập trường của hai đối thủ

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Netanyahu tập trung vào năng lực đảm bảo an ninh của mình, nhưng ông Eisenkot lại cho rằng ông Netanyahu không còn đủ khả năng lãnh đạo, theo AFP. Ông Eisenkot cam kết sẽ thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước để làm rõ những thiếu sót dẫn đến cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023, xảy ra khi ông Netanyahu làm thủ tướng.

Ông Netanyahu còn đánh vào tâm lý của cử tri Israel phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine. Ngày 25.10, ông tiếp tục ám chỉ rằng ông Eisenkot cùng các đồng minh "muốn tạo ra một nhà nước Palestine - một thảm họa đối với Israel". Trong khi đó, ông Eisenkot khẳng định ông phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, nhưng cam kết sẽ trấn áp những người định cư cực đoan ở Bờ Tây thường xuyên tấn công người Palestine mà không bị trừng phạt.

Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu chia sẻ một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả cảnh một vụ nổ hạt nhân trên bầu trời Tel Aviv. Đi kèm với hình ảnh này, ông Netanyahu cảnh báo Israel đang đối mặt với mối đe dọa sống còn từ Iran, khẳng định an ninh quốc gia phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử ngày 27.10, theo tờ The Jerusalem Post.

Ông Eisenkot đã lên án việc đăng ảnh về vụ nổ hạt nhân, cho rằng ông Netanyahu đang sử dụng những chiêu trò tranh cử quen thuộc. Ông cáo buộc ông Netanyahu gieo rắc nỗi lo cho người dân Israel về nguy cơ hủy diệt hàng loạt, sau khi cho rằng vị thủ tướng này đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của cuộc chiến chống Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.10 kêu gọi người dân Israel bỏ phiếu cho ông Netanyahu, viện dẫn cuộc chiến chung của Mỹ và Israel chống Iran như một ví dụ về việc "cùng nhau giành chiến thắng".

Tổng thống da Silva (giữa) phát biểu sau khi biết kết quả sơ bộ ngày 25.10 Ảnh: AFP Tổng thống Brazil tái đắc cử AFP dẫn kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra ngày 25.10 cho hay Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva giành được 51,8% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro giành được 48,2% số phiếu. Tòa án Bầu cử tối cao Brazil cũng đã xác định ông Lula (81 tuổi) đắc cử. Trong khi đó, ông Bolsonaro (45 tuổi) tuyên bố sẽ không chấp nhận thất bại và sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử vòng hai. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Bolsonaro dẫn trước ông Lula với cách biệt hơn 2,2 triệu phiếu. Với kết quả trên, ông Lula trở thành ứng viên đầu tiên kể từ khi Brazil khôi phục nền dân chủ vào thập niên 1980 đắc cử sau khi chỉ về đích thứ hai ở vòng bỏ phiếu đầu tiên. Ông Lula từng giữ chức tổng thống trong giai đoạn 2003 - 2011 và trở lại vai trò này vào năm 2023.

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