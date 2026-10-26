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    Thủ tướng Israel đăng ảnh AI vụ nổ hạt nhân tại Tel Aviv

    Vi Trân
    Vi Trân
    Ngay trước thềm bầu cử, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng một bức ảnh do AI chế tạo về một vụ nổ hạt nhân tại thành phố Tel Aviv và gọi Iran là mối đe dọa sống còn.

    Ngày 25.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, cho thấy một vụ nổ hạt nhân ở Tel Aviv, kèm theo lời cảnh báo về một "cuộc diệt chủng thứ hai" và thông điệp rằng người dân Israel lo lắng cho sự sống còn của bản thân và gia đình nên bỏ phiếu với "bàn tay run rẩy", theo tờ Haaretz.

    Thủ tướng Israel đăng ảnh AI vụ nổ hạt nhân tại Tel Aviv - Ảnh 1.

    Hình ảnh vụ nổ hạt nhân tại Tel Aviv do AI tạo ra được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng trên mạng xã hội X

    ẢNH: TÀI KHOẢN X @netanyahu

    Trong bài đăng, ông Netanyahu trích dẫn lời của ông Yuval Bloomberg, tác giả cuốn sách có tựa đề "Cái bẫy Oslo: Từ giấc mơ hòa bình đến những con phố đẫm máu", người mà theo nhà xuất bản Sela Meir, là một chuyên gia công nghệ cao.

    Bài đăng gốc của ông Bloomberg trên X - bao gồm cả bức ảnh nổ hạt nhân - được xuất bản vào hôm 20.10. Trong đó, ông nhắc lại một trong những luận điểm tranh cử trọng tâm của ông Netanyahu, đó là chỉ có thủ tướng mới có thể đối phó với mối đe dọa từ Iran, đặc biệt là khi chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Ông Bloomberg liệt kê một loạt vụ việc gây tranh cãi xoay quanh ông Netanyahu và gọi đó chỉ là công cụ nhằm che mắt công chúng khỏi điều nên được chú ý thật sự.

    "Nếu 2 quả bom nguyên tử rơi xuống miền trung Israel, ai sẽ quan tâm đến tất cả những tranh cãi vô bổ này nữa?", ông Bloomberg hỏi trong bài đăng được ông Netanyahu chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng các thế hệ người Israel tương lai "sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội lịch sử này".

    Bài đăng kết thúc bằng lời cảnh báo cử tri rằng việc lựa chọn một nhà lãnh đạo không thể "hoàn thành sứ mệnh" có thể khiến gia đình họ đối mặt với nguy cơ một "cuộc Holocaust thứ hai". Holocaust là cuộc đàn áp của Đức Quốc xã và đồng minh đối với người Do Thái tại châu Âu trong Thế chiến 2.

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    Ông Netanyahu đăng bài viết khi cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Israel vào ngày 27.10. Các đối thủ chính trị chính của ông Netanyahu cáo buộc vị thủ tướng sử dụng chiến thuật hù dọa.

    Trong khi đó, theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, các quan chức Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại trước bài đăng trên mạng xã hội của Thủ tướng Netanyahu. Họ lo lắng rằng bài đăng của ông Netanyahu sẽ khiến các quan chức Iran tính toán sai, dẫn đến một cuộc tấn công và leo thang chiến tranh với Iran. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

    Iran chưa bình luận về những thông tin trên nhưng lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

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