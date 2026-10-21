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    Thủ tướng Israel ra lệnh loại bỏ mối đe dọa Iran 'một lần và mãi mãi'

    Vi Trân
    Vi Trân
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei muốn phát triển vũ khí hạt nhân và cần phải loại trừ mối đe dọa này.

    Ngày 21.10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan tại miền nam Israel, trong đó ông cáo buộc Iran đã và đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân, theo tờ The Times of Israel.

    Thủ tướng Israel ra lệnh lật đổ chế độ Iran một lần và mãi mãi - Ảnh 1.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các sĩ quan gần Mitzpe Ramon (Israel) ngày 21.10

    ẢNH: REUTERS

    "Chế độ Iran vẫn chưa rút ra được bài học. Ông Mojtaba Khamenei đã quyết định nối gót cha của ông ta. Ông ta đã gỡ bỏ cơ chế an toàn và Iran một lần nữa đang cố gắng phát triển vũ khí chết người. Iran muốn hủy diệt chúng ta, chúng ta ngăn chặn họ. Họ muốn sản xuất bom hạt nhân, chúng ta cũng ngăn chặn. Nhưng họ vẫn ngoan cố", ông Netanyahu nói.

    "Do đó, chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa này một lần và mãi mãi, đó là lật đổ chế độ ở Iran, và đó là chỉ thị của tôi gửi tới IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel), Mossad và các cơ quan an ninh", ông Netanyahu phát biểu.

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Netanyahu chuẩn bị bước vào cuộc đua tái tranh cử.

    Phát biểu tại cùng sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này không nên thực hiện các cuộc tấn công trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử vào tuần tới tại Israel.

    "Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã phát hiện các âm mưu từ phía kẻ thù - đứng đầu là Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ - nhằm thực hiện những cuộc tấn công khủng bố có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tại Israel", vị bộ trưởng nói.

    Ông Katz nhận định rằng "chế độ Iran hiện đang ở thời điểm yếu nhất từ trước đến nay", và Tel Aviv nhận thấy sự suy yếu này có thể khiến Tehran "thực hiện những biện pháp cực đoan nhất, bao gồm cả các hành động nhắm vào Nhà nước Israel".

    "Thông điệp của chúng tôi gửi tới chế độ Iran rất rõ ràng: Chúng tôi đã phát hiện các âm mưu của các người, chúng tôi đã sẵn sàng ngăn chặn chúng, và chúng tôi sẵn sàng đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Nếu Iran tấn công Israel, Iran sẽ phải hứng chịu hậu quả thảm khốc", ông Katz cảnh báo.

    Theo các nguồn tin được tờ Financial Times dẫn lại ngày 21.10, ông Netanyahu đã chỉ đạo quân đội Israel lên kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ đầu tháng này, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phản đối ý định đó.

    Nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai tuyên bố rằng ông không có ý định khởi động lại cuộc chiến - vốn được Washington cùng với Tel Aviv phát động từ tháng 2 - trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11.

    Iran chưa bình luận về cáo buộc của các quan chức Israel nhưng lâu nay bác bỏ nhận định cho rằng nước này muốn phát triển vũ khí hạt nhân.

    Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gặp Chủ tịch Quốc hội Mohammed Baqer Ghalibaf để thảo luận về các diễn biến trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

    Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo Iran vào ngày 8.3.

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