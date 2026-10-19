Tổng thống Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Israel Netanyahu tái đắc cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.10 đã ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kỳ vọng ông Netanyahu sẽ tái đắc cử, trong bối cảnh còn 9 ngày sẽ đến cuộc bầu cử quốc hội tại Israel.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi ông Netanyahu là “chiến binh vĩ đại và đối tác tuyệt vời” trong cuộc xung đột với Iran. Ông cảnh báo nếu Israel có một nhà lãnh đạo khác, nước Mỹ sẽ phải tự mình giải quyết các vấn đề ở Iran và Washington không có ý định làm điều đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại bang Florida, Mỹ tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Trả lời trang Axios ngày 18.10, ông Trump cho biết ông luôn dự định ủng hộ ông Netanyahu nhưng không muốn thực hiện quá sớm. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định hai bên có mối quan hệ tốt đẹp và sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả nếu ông Netanyahu tái đắc cử.

Đáp lại, Thủ tướng Netanyahu đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump trên mạng xã hội X, nhấn mạnh: "Cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh".

Theo Axios, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Mỹ - Israel chứng kiến một tổng thống Mỹ công khai ủng hộ ứng viên trong cuộc bầu cử Israel.

Quyết định ủng hộ ông Netanyahu của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch quân sự tại Trung Đông cũng đang tác động đến tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hai nhà lãnh đạo được cho là đã thảo luận về các bước đi tiếp theo đối với Iran, thế nhưng quyết định hoãn các hành động lớn cho đến sau các cuộc bầu cử tại hai nước.

Vào ngày 27.10, công dân Israel sẽ đi bỏ phiếu bầu 120 thành viên quốc hội. Đảng nào được nhiều phiếu bầu nhất thì lãnh đạo đảng đó khả năng cao trở thành thủ tướng, với điều kiện có thể lập được chính phủ liên minh.

Theo The Times of Israel, sau khi có kết quả bỏ phiếu (phải được công bố trước ngày 4.11), các đảng sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm liên minh để nắm thế đa số tại quốc hội. Các cuộc thăm dò chỉ ra đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot được dự báo giành nhiều ghế nhất. Tuy nhiên, về lý thuyết, đảng Likud do ông Netanyahu lãnh đạo có thể liên minh với các đảng khác để kiểm soát ít nhất 61 ghế quốc hội và thành lập chính phủ đa số, điều kiện cần để thông qua các quyết định lập pháp suôn sẻ hơn.