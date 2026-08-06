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Thế giới

Tổng thống Iran nói rất khó liên lạc với Lãnh tụ tối cao

Vi Trân
Vi Trân
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ rằng việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện công khai từ khi nhậm chức, đang rất khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình nhà nước phát sóng hôm 5.8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc tương tác với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei hiện "rất khó khăn", theo AFP.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được treo tại Tehran

ẢNH: AFP

Ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành Lãnh tụ tối cao Iran vào tháng 3, kế nhiệm người cha là ông Ali Khamenei. Ông Khamenei cha đã thiệt mạng trong một trong những đợt tấn công đầu tiên do Mỹ và Israel thực hiện nhắm vào Iran vào cuối tháng 2.

"Hiện tại rất khó để liên lạc với ông ấy, nhưng dù sao đi nữa, sự hiện diện của ông ấy vẫn là nguồn sức mạnh to lớn để chúng tôi có thể tiếp tục công việc", ông Pezeshkian nói.

Ông Khamenei con thường giao tiếp thông qua các tuyên bố bằng văn bản. Tuy nhiên, việc ông ít xuất hiện trước công chúng vào thời điểm Iran đang có xung đột với Mỹ đã làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa ông và các quan chức cấp cao khác. Đáng chú ý là ông đã không có mặt tại tang lễ của cha mình vào tháng 7.

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Dù vậy, ông Pezeshkian vẫn lên tiếng bảo vệ nhà lãnh đạo của mình, khẳng định rằng ông đã có những cuộc gặp gỡ hiệu quả với ông Khamenei và nhận thấy ở ông sự "ân cần cùng tư duy vô cùng sáng suốt".

"Thật không may, tình hình hiện tại tạo điều kiện cho một số kẻ xấu mô tả ông theo cách khác và dựng lên một hình ảnh sai lệch về ông", ông Pezeshkian nói.

Trước đây, ông Pezeshkian cho biết đã gặp ông Khamenei vài lần. Chính quyền Iran đã thừa nhận tân lãnh tụ bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Truyền thông nước này loan tin rằng chỉ có một số ít nhân vật cấp cao liên lạc với ông Mojtaba Khamenei. Việc ông chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản được cho là cách để che giấu hành tung. Một tờ báo Iran mới đây loan tin rằng việc ông Khamenei trực tiếp ghi âm tuyên bố có thể để lộ thông tin về vị trí cũng như sức khỏe, giúp tình báo nước ngoài khai thác.

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