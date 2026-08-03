Vì sao Iran không công bố bản ghi âm phát biểu của Lãnh tụ tối cao?

Nhật báo Al-Mashhari của Iran ngày 2.8 đưa tin giới chức Iran lo ngại các cơ quan tình báo nước ngoài có thể sử dụng các tập tin âm thanh để lần ra nơi ở của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Đó là lý do vì sao cho đến nay, chưa có đoạn băng ghi âm bài phát biểu nào của ông Khamenei được công bố.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại thủ đô Tehran (Iran) ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Jerusalem Post, Al-Mashhari còn chỉ ra 5 khả năng có thể làm lộ tung tích và thông tin sức khỏe của ông Khamenei khi công bố một đoạn ghi âm.

Thứ nhất, mỗi không gian kín đều có một đặc điểm âm thanh riêng biệt, có thể cung cấp thông tin chính xác về căn phòng nơi đặt loa.

Thứ hai, nhiễu từ lưới điện có thể được sử dụng để xác định ngày và giờ chính xác khi bản ghi được thực hiện, cũng như đoạn lưới điện cụ thể được kết nối với vị trí ghi.

Thứ ba, mỗi micro và thiết bị ghi âm đều để lại dấu ấn riêng biệt trên tệp âm thanh. Ví dụ, micro của điện thoại di động làm suy yếu các tần số thấp, trong khi các linh kiện giá rẻ tạo ra sự méo hài đặc trưng, có thể dùng làm "dấu vân tay" cho thiết bị đó.

Thứ tư, tiếng ồn từ hệ thống thông gió, máy phát điện, thiết bị làm mát hoặc các thiết bị kỹ thuật khác tại địa điểm đó cũng có thể giúp các cơ quan tình báo xác định vị trí.

Cuối cùng, tờ báo khẳng định rằng sự cộng hưởng của giọng nói người nói có thể tiết lộ nhịp thở, khoảng dừng giữa các từ, tình trạng thể chất, nhịp tim và mức độ căng thẳng của người đó.

Al-Mashhari là tờ báo liên kết với chính quyền thành phố Tehran. Iran chưa bình luận về thông tin của Al-Mashhari.

Ngoại trưởng Iran vẫn chưa gặp được tân Lãnh tụ tối cao

Ông Mojtaba Khamenei (57 tuổi) được chọn làm Lãnh tụ tối cao hồi tháng 3 sau khi người tiền nhiệm và cũng là cha của ông - ông Ali Khamenei - thiệt mạng trong đợt tấn công mở màn của Mỹ - Israel.

Đến nay, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai, kể cả trong tang lễ của cha vào tháng 7. Chính quyền Iran xác nhận ông tân lãnh tụ bị thương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Từ khi nhậm chức, ông điều hành thông qua các văn bản hành chính được phát ngôn viên đọc trên truyền hình.