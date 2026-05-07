Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp Lãnh tụ tối cao Khamenei

Hãng thông tấn Fars ở Iran ngày 7.5 đưa tin Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc trao đổi hơn 2 tiếng với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, đánh dấu lần đầu tiên truyền thông đưa tin về cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức cấp cao Iran với vị tân lãnh tụ của nước này.

Tổng thống Iran cho biết khi trao đổi với Lãnh tụ Khamenei, ông đã đề cập sự cần thiết phải “tăng cường đoàn kết, tin tưởng và tinh thần tương trợ trong cơ cấu lãnh đạo đất nước”. Ông Pezeshkian không tiết lộ cuộc gặp diễn ra khi nào.

Ông Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức vào tháng 3, sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha của ông là cố Lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng.

Tất cả các tuyên bố công khai được cho là của ông Mojtaba Khamenei đều được người dẫn chương trình đọc lại trên các kênh truyền hình nhà nước.

Ông Pezeshkian cho biết ông Khamenei “mang tinh thần giản dị, khiêm tốn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau”.

“Khi một quan chức cấp cao nhất của đất nước tiếp xúc với người dân và quan chức khác cũng với sự khiêm tốn, tinh thần hướng về nhân dân như vậy, điều đó sẽ trở thành hình mẫu cho hệ thống quản lý của đất nước”, ông Pezeshkian nói.

Trong một diễn biến khác liên quan tình hình tại eo biển Hormuz, CNN ngày 7.5 đưa tin Iran vừa công bố những quy định mới dành cho tàu thuyền muốn đi qua eo biển này, trong bối cảnh Mỹ và Iran triển khai các lệnh phong tỏa các vùng biển gần Hormuz khiến khoảng 1.600 tàu thương mại mắc kẹt, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quy định được nêu rõ trong tài liệu có tiêu đề “Tờ khai thông tin tàu thuyền”. Đây là một mẫu đơn do Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, bắt buộc tất cả các tàu thuyền đi qua phải điền đầy đủ để đảm bảo an toàn.

Mẫu tờ khai của Iran gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu mỗi tàu phải khai báo tên, số nhận dạng, tên cũ, quốc gia xuất xứ và quốc gia đến, cùng với các thông tin chi tiết khác. Nó cũng yêu cầu thông tin về quốc tịch của chủ sở hữu, người quản lý và các thành viên thủy thủ đoàn đã đăng ký.

Trước khi xung đột bùng phát, tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không phải khai báo thông tin như trên. CNN cho hay động thái của Iran nhằm siết chặt quyền kiểm soát Hormuz, trong khi Washington liên tục gây sức ép yêu cầu Tehran mở cửa eo biển này.