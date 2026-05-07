Tiêm kích Mỹ dùng pháo bắn vỡ bánh lái của tàu vượt phong tỏa đến Iran

Theo Business Insider ngày 7.5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã phát hiện tàu chở dầu M/T Hasna di chuyển qua vùng biển quốc tế để hướng tới một cảng của Iran trên vịnh Oman.

Theo CENTCOM, con tàu đã "không tuân thủ" các cảnh báo lặp đi lặp lại của quân đội Mỹ về việc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ ở vùng biển Trung Đông. Ngay sau đó, một tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã nã nhiều phát đạn từ pháo 20 mm vào bánh lái của chiếc tàu chở dầu.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

CENTCOM tuyên bố đã vô hiệu hóa chiếc tàu chở dầu và con tàu hiện "không còn tiếp tục hành trình đến Iran", đồng thời nhấn mạnh lệnh phong tỏa các cảng của Iran "vẫn đang có hiệu lực toàn diện".

Ngoài các tên lửa mang dưới cánh, dòng tiêm kích Super Hornet còn được trang bị một khẩu pháo xoay 6 nòng M61A2 20 mm gắn trong thân.

Đây là lần thứ hai Hải quân Mỹ sử dụng vũ lực để vô hiệu hóa một tàu thương mại của Iran, kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu phong tỏa các tuyến giao thông hàng hải ra vào cảng của Iran hồi tháng trước.

Trước đó, vào cuối tháng 4, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ nã 9 phát đạn trơ (đạn không chứa thuốc nổ) vào buồng máy của một tàu chở hàng mang cờ Iran đang tìm cách vượt phong tỏa.



Tàu khu trục USS Spruance đã đánh chặn tàu hàng M/V Touska khi nó đang hướng về phía Iran qua biển Ả Rập. Hải quân Mỹ cho hay tàu chiến của họ đã phát đi nhiều cảnh báo nhưng bị phớt lờ. USS Spruance sau đó yêu cầu sơ tán toàn bộ buồng máy trước khi nổ súng. Loạt đạn đã vô hiệu hóa tàu Touska, mở đường cho Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên tàu ngay sau đó.

Tổng thống Trump đầu tuần công bố sáng kiến "Dự án Tự do", theo đó quân đội Mỹ sẽ triển khai các hoạt động nhằm hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vào ngày 6.5, ông Trump bất ngờ tuyên bố Dự án Tự do bị tạm dừng trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán để đạt thỏa thuận.