Chuyến bay Mỹ náo loạn vì hành khách nhắn tin đe dọa cướp máy bay

Tờ New York Post ngày 26.10 đưa tin nghi phạm Dante Milne (25 tuổi) đã bị khởi tố hình sự sau khi bị cáo buộc đã nhắn tin bằng điện thoại rằng ông ta “sẽ cướp” máy bay.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 24.10 trên chuyến bay 1681 của Hãng United Airlines, khởi hành từ sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas đến sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey. Chiếc Boeing 737 khi đó được ghi nhận chở 150 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Ngay sau khi cất cánh, 1 tiếp viên hàng không đã phát hiện ông Milne đang soạn những tin nhắn ám chỉ ý định giành quyền kiểm soát máy bay và lập tức báo cho cơ trưởng. Phi hành đoàn sau đó khóa buồng lái, đồng thời quyết định chuyển hướng chuyến bay trở lại Las Vegas để đảm bảo an toàn.

“Tiếp viên hàng không nhìn thấy anh ta nhắn tin rằng anh ta sẽ cướp máy bay. Họ gọi cho tôi. Chúng tôi lập tức thực hiện thao tác phong tỏa và quay trở lại Las Vegas”, cơ trưởng cho biết.

Khi được bộ phận kiểm soát không lưu hỏi liệu nghi phạm có bị phi hành đoàn khống chế hay không, cơ trưởng trả lời rằng ông Milne vẫn chưa bị khống chế. Theo lời phi công, nghi phạm không biết các thành viên phi hành đoàn đã nhìn thấy những tin nhắn của mình.

Một máy bay Boeing 737 MAX 9 của Hãng hàng không United Airlines ẢNH: REUTERS

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay đã ở trên không chưa đầy 1 giờ trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Harry Reid. Các sĩ quan thuộc Sở cảnh sát đô thị Las Vegas đã chờ sẵn trên đường băng và bắt giữ ông Milne.

Toàn bộ hành khách sau đó đã được sơ tán để lực lượng thực thi pháp luật tiến hành kiểm tra an ninh toàn diện chiếc Boeing 737. Không có thương vong nào được báo cáo.

Tuy nhiên, việc chuyển hướng khiến phi hành đoàn vượt quá giới hạn giờ làm việc theo quy định liên bang. Vì vậy, 149 hành khách còn lại phải ở lại Las Vegas qua đêm trước khi được sắp xếp lên chuyến bay khác đến Newark vào sáng 25.10.

Ông Milne hiện đang bị giam tại Trung tâm giam giữ quận Clark ở Las Vegas với cáo buộc đe dọa hoặc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến khủng bố. Theo hồ sơ tòa án, ông đã nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh và được trả tự do trong thời gian chờ phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 27.10.

Theo luật bang Nevada, người phạm tội đe dọa hoặc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến khủng bố có thể đối mặt với mức án từ 1 đến 20 năm tù.

Phía Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết cơ quan này đang điều tra thêm về vụ việc. FAA cũng ghi nhận hơn 1.400 vụ hành khách gây rối trên các chuyến bay thương mại trong năm 2026.