Hai máy bay Philippines gặp nạn, 4 phi công thiệt mạng

Trong một tuyên bố, Không quân Philippines cho biết vụ tai nạn hàng không xảy ra vào ngày 23.10, liên quan đến 2 chiếc máy bay SF-260 đang thực hiện chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Fernando ở thành phố Lipa, tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila, theo Reuters.

Đội hình máy bay SF-260 của Không quân Philippines bay biểu diễn hồi năm 2022 ẢNH: AFP

Truyền thông địa phương đưa tin 2 chiếc máy bay đã va chạm với nhau trên không. Các máy bay rơi bên trong khuôn viên căn cứ không quân. Ngoài 4 phi công, không có thêm thương vong nào khác được ghi nhận.

Không quân Philippines đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay huấn luyện SF-260 để chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cũng cho biết đang hỗ trợ gia đình của 4 phi công và kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Trước đó, vào tháng 5, hai phi công đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay huấn luyện SF-260 rơi ở khu vực miền núi phía bắc Philippines. Một chiếc SF-260 TP Marchetti khác cũng từng gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện vào năm 2023, khiến 2 phi công tử vong.

Quân đội Philippines từng sử dụng các máy bay SF-260 trong nhiều tháng để thực hiện các cuộc không kích chống lực lượng vũ trang đối lập tại thành phố Marawi ở miền nam vào năm 2017.