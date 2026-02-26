Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn tại Philippines, 5 quân nhân bị thương

Hãng AP ngày 25.2 dẫn lời các quan chức Philippines cho biết chiếc máy bay quân sự Mỹ đã đâm vào hàng rào bê tông khi cất cánh từ đường bộ trong cuộc tập trận khẩn cấp tại thị trấn Laoac, tỉnh Pangasinan, miền bắc Philippines.

Máy bay quân sự C-146 Wolfhound của Mỹ trong cuộc tập trận tại Philippines hôm 24.2 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG PHILIPPINES

Toàn bộ 5 quân nhân đều bị thương, trong đó phi công và 2 người khác được đưa đến bệnh viện, còn 2 người được điều trị tại hiện trường.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ (INDOPACOM) ngày 26.2 cho biết còn một quân nhân đang được điều trị tại bệnh viện địa phương và đang trong tình trạng ổn định.

Quân đội Philippines xác nhận máy bay gặp nạn là máy bay chiến dịch đặc biệt C-146 Wolfhound. Theo báo Stars and Stripes, C-146 là phiên bản quân sự của máy bay chở khách Dornier 328, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, có năng lực cất và hạ cánh trên đường băng ngắn. Dòng máy bay này đã được triển khai liên tục từ tháng 10.2011, nhiệm vụ chính là chuyên chở lực lượng và hàng hóa một cách linh động, đáp ứng nhu cầu của Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt.

Máy bay C-146A Wolfhound của Mỹ cất cánh từ một địa điểm ở Luzon (Philippines) hôm 27.1 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường bộ tại Laoac mà không gặp sự cố nào nhưng khi cất cánh thì bị chao đảo, theo chuyên san The Aviationist. Cuộc tập trận được thực hiện với sự phối hợp cùng các cơ quan chức năng Philippines nhằm thực tập hoạt động cất và hạ cánh máy bay trên đường bộ trong trường hợp không thể tiếp cận sân bay trong bão hoặc động đất.

Bộ Quốc phòng Philippines đăng tải nhiều hình ảnh lên Facebook cho thấy một chiếc C-146 Wolfhound thực hiện hoạt động hạ cánh trên đường bộ lần đầu tiên tại Philippines và lần thứ hai tại châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro chứng kiến màn trình diễn.

INDOPACOM cho biết không có dân thường nào bị thương trong vụ việc và đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Máy bay C-146 được ghi nhận huấn luyện với quân đội Philippines ít nhất từ cuối tháng 1, theo những hình ảnh do quân đội Mỹ công bố. Quân đội Mỹ đã theo đuổi chiến thuật phân tán lực lượng, theo đó, trong trường hợp xảy ra xung đột, các đường băng thô sơ trong khắp khu vực sẽ trở thành trung tâm quan trọng để duy trì mạng lưới hậu cần, thay thế những sân bay lớn nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của các đợt tấn công tầm xa.