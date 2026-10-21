Máy bay hủy chuyến vì phát hiện rắn trên khoang

Một máy bay của Hãng hàng không Japan Air Commuter ẢNH: ATR

Một chuyến bay của Hãng hàng không Japan Air Commuter (JAC) thuộc Japan Airlines (Nhật Bản) phải hủy chuyến hôm 20.10 sau khi phát hiện một con rắn trên khoang, theo Kyodo News.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ tại sân bay Fukuoka (tỉnh Fukuoka) trước khi máy bay chuẩn bị khởi hành đến tỉnh Kagoshima. Một thợ máy phát hiện con rắn dài khoảng 40 cm dưới thảm trong khoang máy bay.

Theo JAC, một chuyên gia đã xác định đây là một con rắn sọc Nhật Bản, loài rắn không độc. Hãng hàng không cho biết hiện chưa rõ con vật này xâm nhập vào máy bay bằng cách nào, đồng thời thông tin thêm rằng đây là lần đầu tiên hãng gặp sự cố như vậy.

Con rắn sau đó đã được đưa khỏi máy bay. Chiếc máy bay trước đó đến từ Sân bay Izumo (tỉnh Shimane) vào cùng ngày.

Hồi tháng 6, một con rắn được phát hiện trên chuyến bay của Hãng hàng không TUI Airways (Anh) chở theo 345 hành khách từ Mexico đi Anh, theo tờ Independent.

Con rắn chỉ được phát hiện sau khi chiếc máy bay đến Sân bay Gatwick ở London. Một nhân viên vệ sinh đã phát hiện, một nhân viên mặt đất kịp chụp lại một bức ảnh, trước khi nó biến mất đâu đó bên trong máy bay.

Dựa trên bức ảnh, các chuyên gia cho rằng đây là một con rắn giả lục, loài rắn có độc nhẹ. Hãng hàng không nghi ngờ rằng con rắn đã được một hành khách lén mang lên máy bay trước khi nó thoát ra ngoài, theo tờ The Sun.

Mọi nỗ lực tìm kiếm, đặt bẫy đều thất bại khiến máy bay phải tạm dừng phục vụ. Máy bay được đưa vào vận hành trở lại sau khi các chuyên gia nhận định con rắn có thể đã thoát ra ngoài.