Rắn cực độc bị cuốn vào xích xe đạp rồi cắn người tại Úc

Theo The Independent ngày 16.7, người phụ nữ ngoài 60 tuổi đang đạp xe dọc theo một tuyến đường mòn tại phía bắc bang New South Wales của Úc thì vô tình cán qua một con rắn dài 2 m.

Chuyên gia bắt rắn độc Sarah Mailey tại Úc đã được gọi đến hiện trường để gỡ con vật sau khi nó bị quấn vào xích xe. Cô Mailey nhận định người phụ nữ có thể đã đạp xe cán qua con rắn. Con vật bị hất tung lên khi va chạm, mắc kẹt vào dây xích. Phần đầu của con rắn vẫn được tự do trong khi cơ thể bị ghim chặt, do vậy nó đã có thể cắn nạn nhân.

Rắn nâu phương đông được chụp tại thành phố Sydney, Úc hồi năm 2012 ẢNH: AFP

Vụ việc xảy ra vào ngày 15.7 và lực lượng cấp cứu bang New South Wales cho biết các nhân viên y tế đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Tweed Valley trong tình trạng ổn định. Nạn nhân được xuất viện vào sáng 16.7.

Rắn nâu phương đông là một trong những loài rắn độc nhất thế giới và là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các ca tử vong do rắn cắn ở Úc, mặc dù về tổng thể, các trường hợp tử vong do rắn cắn tại Úc thường rất hiếm.

"Sau khi mọi người giúp gỡ nó ra, tôi phải nhốt con rắn lại, cho vào túi, mang đi và đáng tiếc là phải trợ tử cho nó do vết thương quá nặng", cô Mailey kể lại.



"Rắn nâu phương đông chắc chắn là một trong những loài gây ra nhiều vụ cắn người nhất, thế nhưng tôi không cho rằng chúng hung dữ. Tôi chỉ nghĩ chúng đang tự vệ khi cảm thấy bị đe dọa", cô giải thích.

Chuyên gia Mailey khuyên những người đi xe đạp và đi bộ nên mang theo băng thun ép và học cách sơ cứu khi bị rắn cắn, phòng trường hợp bản thân hoặc người khác gặp nạn.