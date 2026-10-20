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    Máy bay Airbus phát hỏa ở động cơ trước giờ cất cánh ở Peru

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Một máy bay Airbus A320 của hãng hàng không LATAM Airlines Peru bất ngờ bốc cháy tại vị trí động cơ khi chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Jorge Chavez ở thủ đô Lima (Peru), buộc hành khách phải sơ tán khẩn cấp.

    Theo Air Data News, sự cố xảy ra ngày 19.10 trên chuyến bay LA2302, dự kiến khởi hành từ Lima đến thành phố Piura, miền bắc Peru. Các đoạn video lan truyền đã ghi lại tại sân bay cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên bên dưới cánh trái, gần vị trí động cơ, kèm theo những cột khói đen dày đặc.

    Trước đó, một máy bay của hãng LATAM Airlines cũng gặp sự cố bốc cháy dữ dội tại sân bay quốc tế Guarulhos, Sao Paulo (Brazil) ngày 4.12.2025

    ẢNH: AFP

    Một đoạn video khác do hành khách ngồi gần cánh máy bay ghi lại cho thấy đám cháy đã bùng phát bên ngoài trong khi nhiều người vẫn đang ở trong khoang hành khách.

    Hãng hàng không LATAM xác nhận máy bay gặp "sự cố kỹ thuật bất ngờ" trước khi cất cánh. Các đội cứu hộ khẩn cấp của sân bay nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và hỗ trợ sơ tán toàn bộ hành khách. Không có thương vong nào được ghi nhận.

    Một hành khách kể với Đài ATV rằng phi công đã thông báo chuẩn bị cất cánh và động cơ được khởi động ngay trước khi đám cháy xuất hiện. Sau đó, cơ trưởng thông báo hủy chuyến bay do sự cố liên quan càng đáp bên trái, theo lời kể của hành khách này.

    Chiếc máy bay gặp sự cố mang số đăng ký CC-BFS, thuộc dòng Airbus A320-214, được sản xuất năm 2013 và trang bị động cơ CFM56-5B4/3. Trước đó, máy bay đã đến Lima ngày 18.10 trên chuyến bay từ thành phố Iquitos.

    Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Hiện chưa làm rõ ngọn lửa bắt nguồn từ bên trong động cơ hay từ một hệ thống, bộ phận khác ở khu vực lân cận.

    Theo Gulf News, chuyến bay LA2302 đã bị hủy. LATAM cho hay đã hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng, bố trí các chuyến bay thay thế và tiến hành kiểm tra kỹ thuật máy bay để xác định nguyên nhân sự cố.

    Trong khi đó, nhà chức trách sân bay quốc tế Jorge Chavez xác nhận hoạt động khai thác tại sân bay vẫn diễn ra bình thường sau vụ việc.

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    Airbus máy bay bốc cháy Peru LATAM Airlines Lima

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