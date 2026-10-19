Máy bay từ Israel đi Áo phải chuyển hướng vì bị dọa có bom

Một máy bay của Hãng hàng không Austrian Airlines cất cánh tại sân bay Schwechat ở Áo ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 19.10 dẫn lời giới chức Bulgaria và Hãng hàng không Austrian Airlines cho hay một chuyến bay từ Israel đi Áo phải chuyển hướng vì bị dọa có bom.

Phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Sofia của Bulgaria sau khi nhận được lời đe dọa có bom khi máy bay đến gần Romania, theo Bộ Giao thông Bulgaria. Hành khách được sơ tán khỏi máy bay sau khi hạ cánh.

Không quân Bulgaria đã điều một máy bay tiêm kích MiG-29 để hộ tống chiếc máy bay chở khách, theo các quy trình đã được thiết lập.

Hãng hàng không cho hay trên chuyến bay có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Khoảng nửa giờ sau lời đe dọa có bom, chiếc Airbus A320 đã hạ cánh an toàn xuống Sofia và công tác kiểm tra an ninh được triển khai.

"Ngay khi quá trình kiểm tra máy bay hoàn tất, các hành khách được sắp xếp chuyển sang các chuyến bay khác trong thời gian sớm nhất có thể", Hãng hàng không Austrian Airlines cho biết.

Theo dữ liệu từ trang Flightradar24, chiếc máy bay mang số đăng ký OE-LZE đã tiến vào không phận Romania vào khoảng 21 giờ 10 ngày 18.10, sau đó chuyển hướng về phía nam để quay lại Bulgaria và hạ cánh xuống Sofia.

Dữ liệu từ một nền tảng theo dõi chuyến bay khác là ADS-B Exchange cho thấy vào khoảng thời gian đó chiếc máy bay đã phát đi mã tín hiệu 7700, mã báo hiệu tình trạng khẩn cấp chung.

Bộ Giao thông Bulgaria cho biết một đội ứng phó khủng hoảng đã được thành lập và các cơ quan chức năng liên quan đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Trước đó hôm 30.9, cơ phó trên một chuyến bay của Hãng hàng không flydubai từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) đã dùng rìu tấn công cơ trưởng. Người này bị cho là đã lên kế hoạch cố tình làm rơi máy bay, nhưng âm mưu đã bị cơ trưởng cùng các hành khách và phi hành đoàn ngăn chặn kịp thời.

Tuần trước, Croatia và Đức điều máy bay chiến đấu sau khi một chuyến bay thương mại từ đảo nghỉ dưỡng Corfu của Hy Lạp đến thành phố Nuremberg của Đức vô tình phát đi tín hiệu cảnh báo bị không tặc.