Nghi cướp máy bay, Đức điều 2 tiêm kích ứng phó

Hãng AP ngày 13.10 đưa tin hãng hàng không Corendon Airlines cho biết chiếc Boeing 737-800 đang trên hành trình từ đảo Corfu (Hy Lạp) đến Nuremberg (Đức) đã phát tín hiệu khẩn cấp vào cuối buổi sáng khi bay qua không phận Croatia.

Tuy nhiên, vào thời điểm nhận được tín hiệu, các nhà chức trách Đức chưa thể xác định chính xác tình hình trên máy bay. Cảnh sát đã phong tỏa sân bay Nuremberg để đề phòng trong lúc làm rõ vụ việc.

Phát ngôn viên cảnh sát Michael Petzold giải thích rằng giới chức đã "nhận được một mã tín hiệu trực tiếp từ buồng lái cho thấy có thể xảy ra vụ cướp máy bay".

Cảnh sát Đức cũng cho biết trên mạng xã hội X: "Từ buồng lái, mã '7500' (vụ cướp máy bay) đã được truyền đi, và hơn nữa, phi công không thể liên lạc được bằng radio. Vì lý do an toàn, nhiều tín hiệu báo động khẩn cấp đã được kích hoạt".

Các thành viên của một đơn vị đặc nhiệm cảnh sát (SEK) đang di chuyển trong khuôn viên sân bay Nuremberg (Đức) ngày 13.10 ẢNH: AP

Trước tình huống trên, lực lượng không quân Đức đã điều động 2 máy bay chiến đấu Eurofighter cất cánh từ căn cứ không quân Neuburg ở miền nam nước này để hộ tống máy bay chở khách cho đến khi hạ cánh, thep Reuters.

Theo thông tin trên trang web của lực lượng không quân Đức, nước này duy trì 2 đội phản ứng nhanh, mỗi đội gồm 2 máy bay chiến đấu, nhằm đánh giá tình hình khi mất liên lạc với phi hành đoàn máy bay dân sự. Tình huống như vậy xảy ra khoảng 1-2 lần mỗi tháng.

Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn, cảnh sát Đức thông báo trên X rằng không có vụ cướp máy bay nào xảy ra và báo động là giả.

Hãng Corendon Airlines cũng cho biết sự cố xuất phát từ trục trặc ngắn hạn trong hệ thống liên lạc vô tuyến, không có tình huống khẩn cấp nào xảy ra và 178 hành khách, phi hành đoàn cùng máy bay đều an toàn.

Sau khi xác định nguyên nhân, giới chức Đức đã cho phép hoạt động bay tại sân bay Nuremberg trở lại bình thường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh những lo ngại về an ninh hàng không tiếp tục gia tăng. Chưa đầy 1 tháng trước, cơ phó của một máy bay phản lực đang trên hành trình từ Dubai đến Israel đã tấn công phi công bằng một chiếc rìu khẩn cấp. Tổng công tố viên Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gọi vụ việc là một "vụ tấn công khủng bố".

Ngoài ra, hồi tháng 8, chính phủ Đức cũng cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công bất thành bằng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig/Halle.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã bác bỏ những cáo buộc của Berlin.