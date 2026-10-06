Máy bay Anh giảm độ cao đột ngột 8.500 m, phát tín hiệu khẩn cấp

Chuyến bay BA295 khởi hành từ Heathrow lúc 12 giờ 14 ngày 5.10, dự kiến đến sân bay O'Hare ở Chicago (Mỹ). Tuy nhiên, khoảng một giờ sau khi cất cánh, máy bay gặp sự cố kỹ thuật khi đang di chuyển ở độ cao khoảng 11.300 m, theo The Guardian.

Một chiếc Boeing 777 và một chiếc Airbus của British Airways đậu tại sân bay Heathrow ở London (Anh) ngày 28.11.2023 ẢNH: REUTERS

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, phi công đã nhanh chóng hạ độ cao xuống còn khoảng 2.700 m, đồng thời phát mã khẩn cấp 7700 tới cơ quan kiểm soát không lưu và quyết định quay đầu về Anh.

Hành khách Tom Nicholls kể máy bay bất ngờ rung lắc trước khi các mặt nạ dưỡng khí bung xuống, khiến nhiều người hoang mang. Một số hành khách thậm chí gặp khó khăn khi tìm mặt nạ.

"Máy bay đã ổn định trở lại, nhưng tôi không cảm nhận rõ việc hạ độ cao nhanh chóng. Tôi nghĩ các phi công đã xử lý rất tốt", ông Nicholls nói.

"Những chiếc mặt nạ dưỡng khí bật ra ngay sau đó và trên máy bay có chút hoang mang. Cặp đôi phía trước không thể lấy được mặt nạ của họ, nhưng đến khi họ tìm được một chỗ ngồi trống có mặt nạ thì cơ trưởng thông báo rằng chúng ta đang ở độ cao dưới 3.000 m nên không cần dùng đến chúng nữa", theo ông Nicholls.

Những bức ảnh do hành khách chụp và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mặt nạ dưỡng khí treo lủng lẳng trên trần máy bay khi nó thực hiện chuyến bay trở về.

Sau khi quay đầu, máy bay bay vòng trên khu vực eo biển Bristol để giảm lượng nhiên liệu và trọng lượng trước khi hạ cánh an toàn xuống Heathrow sau 17 giờ ngày 5.10.

British Airways xác nhận chuyến bay gặp "sự cố kỹ thuật", đồng thời khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Toàn bộ hành khách đã rời máy bay bình thường và hãng đang sắp xếp các chuyến bay thay thế, trong đó nhiều người được chuyển sang lịch khởi hành ngày 6.10.

Việc máy bay hạ nhanh xuống dưới độ cao 3.000 m và mặt nạ dưỡng khí bung ra thường liên quan tình trạng giảm áp suất khoang hành khách. Tuy nhiên, British Airways chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể của sự cố.

Chiếc Boeing 777-200ER là một trong những máy bay lâu đời nhất còn hoạt động của British Airways, được giao cho hãng gần 30 năm trước.

