Kiểm soát viên không lưu tự bay dù lượn đi làm

Kiểm soát viên không lưu Jake Hutzler (28 tuổi) dành phần lớn thời gian làm việc để điều phối máy bay từ tháp không lưu của một sân bay ở thành phố Pueblo (bang Colorado, Mỹ). Điều đặc biệt là mỗi tuần một lần, anh lại đến chỗ làm bằng dù lượn gắn động cơ, theo Hãng tin AP ngày 4.10.

Trước khi khởi hành, anh trải một chiếc dù lớn trên con đường bên ngoài khu chung cư, khởi động động cơ và bắt đầu chạy, chỉ trong vài giây đã cất cánh. Trong 20 phút tiếp theo, anh Hutzler thong thả bay ở vận tốc 56 km/giờ, lướt qua nhiều cung đường và thắng cảnh trước khi tiến đến sân bay.

Anh Jake Hutzler đang kiểm tra chiếc dù lượn của mình ẢNH: AP

Trước khi cất cánh, anh Hutzler gọi điện cho tháp không lưu nơi anh làm việc để báo trước, đồng thời liên tục cập nhật vị trí và độ cao. “Dù lượn của tôi không xuất hiện trên radar, do đó họ sẽ muốn nắm được vị trí và tiến trình bay của tôi”, anh chia sẻ với AP.

Anh Hutzler đam mê bay lượn từ nhỏ. Hồi đại học, anh từng dành khoảng 20 giờ để học lấy bằng phi công nhưng đành gác lại vì chi phí quá đắt đỏ. Mọi thứ thay đổi khi anh xem một đoạn video lan truyền về một người đàn ông lái dù lượn gắn động cơ (paramotor) đi mua thức ăn nhanh. "Sau khi xem video đó, tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi nhất định phải làm điều đó", anh kể lại.

Đến năm 2021, anh bắt đầu học lái dù lượn gắn động cơ tại bang Florida và sau đó trở thành một huấn luyện viên. Sự hấp dẫn của môn này nằm ở chi phí rẻ và không yêu cầu bằng lái. Dù vậy, người bay vẫn phải tuân thủ các quy định hàng không liên bang, bao gồm chỉ hoạt động vào ban ngày và tránh xa các khu vực đông dân cư.

Anh Jake Hutzler bay dù lượn ở gần nhà tại thành phố Pueblo (bang Colorado, Mỹ) ngày 2.10 ẢNH: AP

"Trong môn dù lượn gắn động cơ, bạn có tầm nhìn mà hầu như không ai trải nghiệm được vì không có buồng lái cản trở. Bạn chỉ lơ lửng trên không và hoàn toàn tự do đi đến bất cứ đâu mình muốn", anh Hutzler bày tỏ.

Khi bắt đầu công việc kiểm soát viên không lưu hồi đầu năm nay, anh đã nảy ra ý tưởng bay đi làm. Sau khi rà soát kỹ lưỡng các quy định cùng quản lý để đảm bảo duy trì liên lạc 2 chiều với tháp không lưu, anh Hutzler đã thực hiện chuyến bay đi làm đầu tiên vào tháng 6.

Tuy nhiên, đây là bộ môn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Chỉ cần sức gió khoảng 16 km/giờ, Hutzler sẽ phải ở lại mặt đất. Ngoài ra, nếu tính cả thời gian lắp ráp và cất dọn đồ nghề, chuyến bay đi làm thực chất lại tốn nhiều thời gian hơn so với việc lái xe ô tô. Dù vậy, chàng trai 28 tuổi khẳng định trải nghiệm bay lượn thư giãn và nghe một bản nhạc yêu thích luôn là điều vô giá.