Ông Trump tới Ohio vận động tranh cử cho ứng viên Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.10 (giờ Mỹ) đã đến dự một cuộc mít tinh tại bang Ohio, nơi đảng Cộng hòa của ông đang trong cuộc đua gay cấn giành ghế Thượng viện trong nỗ lực duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội.

Ông Jon Husted (thành viên Cộng hòa đang tham gia cuộc đua sít sao tại Ohio với đối thủ thuộc đảng Dân chủ là ông Sherrod Brown để giành ghế tại Thượng viện) hy vọng Tổng thống Trump có thể khích lệ những người ủng hộ ông chủ Nhà Trắng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cuộc đua ở Ohio được truyền thông Mỹ đánh giá là gay cấn, trong đó cuộc đua vào Thượng viện là quan trọng nhất. Theo Đài PBS, đảng Dân chủ sẽ khó có cơ hội giành quyền kiểm soát Thượng viện nếu không thắng tại Ohio.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc mít tinh ngày 3.10 ở Ohio Ảnh: Reuters

Ông Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động dồn dập kéo dài 32 ngày trước thềm cuộc bầu cử ngày 3.11, với các điểm dừng chân trong tuần này tại Texas, Oklahoma và Alabama, những bang vốn là thành trì vững chắc của đảng Cộng hòa.

Ông Medvedev nêu điều kiện cho hòa bình Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã nêu các điều kiện rằng để đạt được một giải pháp chính trị lâu dài ở Ukraine, TASS ngày 4.10 đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) ngày 3.10, ông Medvedev cho biết các điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine là những điều đã được biết rõ: "Chúng được Tổng thống Vladimir Putin nêu ra lần đầu tiên tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga".

Ông nhấn mạnh rằng để đạt được một giải pháp chính trị lâu dài, Ukraine cần chấp nhận quy chế trung lập và phi hạt nhân, từ bỏ đường lối chính sách dân tộc chủ nghĩa và công nhận 4 khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập là của Nga.

Theo ông Medvedev, điều này có thể tạo nền tảng cho một tiến trình giải quyết bằng con đường ngoại giao. "Nếu điều này không xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện bằng biện pháp quân sự", ông cảnh báo.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev (trái) Ảnh: Reuters

Ukraine chưa phản hồi nhưng các điều kiện trên được cho là khó có thể nhận được đồng thuận từ phía Kyiv, đặc biệt vấn đề chủ quyền. Ukraine trước nay đều phản đối yêu cầu như vậy từ Nga.

Trung Đông lại căng thẳng

Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tấn công một cơ sở dầu khí ở Riyadh bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ngày 3.10. Ông Saree khẳng định cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này.



AFP sáng 4.10 đưa tin lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu của Aramco ở Riyadh, trong khi xe cứu thương và xe cảnh sát túc trực gần cơ sở này.

Trước đó cùng ngày 3.10, kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen. Al-Masirah còn đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào mạng lưới viễn thông tại tỉnh Saada thuộc tây bắc Yemen, một trong những thành trì của Houthi.

Lãnh đạo phụ trách mảng an toàn tại OpenAI từ chức, cảnh báo văn hóa công ty đang có vấn đề nghiêm trọng

The Guardian ngày 4.10 đưa tin một lãnh đạo phụ trách mảng an toàn tại OpenAI đã rời công ty, cảnh báo rằng văn hóa của công ty đang bị rạn nứt và các doanh nghiệp AI vẫn chưa đủ thận trọng trong quá trình phát triển công nghệ này.

Ông David Robinson, người từng chỉ đạo soạn thảo các báo cáo an toàn đi kèm với các đợt ra mắt sản phẩm của nhà phát triển ChatGPT, đã giải thích lý do từ chức trong một bài viết có tiêu đề: "Tôi rời OpenAI vì văn hóa công ty đang có vấn đề nghiêm trọng".

Ông Robinson cho rằng cần phải có một cuộc cải tổ văn hóa tại các công ty AI tiên phong. Ông nhận định rằng những sự cố như việc một bầy tác nhân AI (các chương trình AI hoạt động tự động mà không có sự giám sát của con người) xâm nhập công ty khởi nghiệp AI Hugging Face là điều "điển hình trong ngành, xét đến tốc độ và sự linh hoạt trong cách thức vận hành của mọi người".

Logo OpenAI Ảnh: Reuters

Trong bài viết trên tạp chí The Atlantic, ông Robinson chia sẻ: "Tôi đồng tình với những nhân viên vừa rời đi khác rằng các công ty đang xây dựng công nghệ này vẫn chưa đủ thận trọng. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta cần nhìn nhận sâu sắc hơn thay vì chỉ tập trung vào các quy tắc cụ thể hay luật lệ mới. Chúng ta cần thảo luận về vấn đề văn hóa".

Đề cập đến tốc độ phát triển của OpenAI, ông viết: "Khi công ty liên tục chạy đua từ đợt ra mắt này sang đợt ra mắt khác, họ đã không đạt được mức độ thận trọng mà tôi cho là cần thiết".

Trong những tuần gần đây, OpenAI đã bắt đầu có dấu hiệu thận trọng hơn sau sự cố liên quan đến Hugging Face và thông tin tiết lộ rằng họ đã thông báo cho hơn 100 tổ chức về hoạt động của các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát. Tuần này, công ty thông báo hủy bỏ việc phát hành một mô hình AI thế hệ mới sau khi các nhà nghiên cứu nêu lên những lo ngại về an toàn trong quá trình thử nghiệm nội bộ. OpenAI cũng đã tạm dừng việc huấn luyện các mô hình tiên tiến nhất của mình.

Tin mới vụ nữ tử tù Mỹ bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết

Thống đốc bang Tennessee (Mỹ) Bill Lee ngày 3.10 thông báo ông Frank Strada, Ủy viên Sở Cải huấn Tennessee (chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các nhà tù ở bang), sẽ từ chức trong tháng này. Động thái diễn ra sau khi nhiều quan chức hối thúc thay đổi lãnh đạo do sự cố nghiêm trọng trong quá trình hành quyết nữ tử tù Christa Pike vào ngày 30.9.

Cụ thể, bà Pike bị tiêm 2 liều thuốc độc nhưng không chết. Hiện bà bất tỉnh, phải thở máy và được chăm sóc y tế đặc biệt. Vụ việc khiến bang Tennessee phải ra lệnh dừng các vụ thi hành án tử đến hết năm nay.