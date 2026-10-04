Tổng thống Trump sắp bổ nhiệm cố vấn cấp cao về AI?

Ông Clayton (60 tuổi), hiện giám sát 18 cơ quan tình báo Mỹ với tư cách là người đứng đầu ngành tình báo quốc gia và dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Nhà Trắng cho biết mọi thông báo về nhân sự sẽ do đích thân Tổng thống Trump công bố.

Trả lời phỏng vấn với CNBC ngày 30.9, ông Clayton cho biết chính quyền Mỹ sẽ áp dụng "cách tiếp cận toàn chính phủ" để quản lý công nghệ này.

Ông Clayton (phải) và ông Trump tại một sự kiện ngày 29.9 ẢNH: AP

Thông tin về việc sắp bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách AI của ông Trump được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cảnh báo rằng những người phát triển công nghệ AI lo ngại nó có thể khiến nhân loại bị diệt vong trong vòng một thập niên tới.

Tháng trước, ông Trump cho biết ý định bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách AI và thành lập lực lượng chuyên trách về AI, nhưng chưa đưa ra thông tin chi tiết về các sáng kiến này hay cách thức triển khai.

Đây sẽ là lần thứ 2 ông Trump bổ nhiệm một cố vấn để giám sát các quyết định liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) trong bộ máy chính quyền.

Nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks từng đảm nhiệm vai trò phụ trách mảng AI này vào đầu nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump, trước khi rời Nhà Trắng. Ông Sacks hiện vẫn tư vấn cho ông Trump về lĩnh vực AI.