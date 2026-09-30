Bàn tiệc 'quy tụ 1.800 tỉ USD' của Tổng thống Trump

Bữa tiệc tại Nhà Trắng do Tổng thống Trump tổ chức nhằm gặp gỡ và trao đổi với giới công nghệ đã quy tụ nhiều tỉ phú hàng đầu thế giới, với tổng tài sản của các cá nhân tại bàn tiệc gộp lại ước tính lên đến hơn 1.800 tỉ USD.

Chiếm phần lớn giá trị tài sản này là các siêu tỉ phú thuộc nhóm giàu nhất hành tinh (có tài sản hơn 100 tỉ USD), theo thống kê của Forbes tính đến ngày 30.9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng sơ đồ chỗ ngồi trong tiệc trưa với giới lãnh đạo AI ngày 29.9 ẢNH: TRUTH SOCIAL TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Dẫn đầu danh sách là tỉ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và Công ty vũ trụ SpaceX, người đang giữ vị trí giàu nhất thế giới với tài sản ròng hơn 920 tỉ USD, theo sau là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với khoảng 367 tỉ USD, Tổng giám đốc (CEO) Meta Mark Zuckerberg với 253 tỉ USD và CEO Jensen Huang của Nvidia nắm giữ khoảng 196 tỉ USD. Tài sản của 4 lãnh đạo trên gộp lại đã hơn 1.740 tỉ USD.

Bên cạnh đó, bàn tiệc còn có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo trong ngành trí tuệ nhân tạo sở hữu tài sản nhiều tỉ USD, như Chủ tịch Greg Brockman của OpenAI (25,5 tỉ USD), CEO Alex Karp của Palantir (20 tỉ USD), CEO Dario Amodei của Anthropic (15,5 tỉ USD), CEO Lisa Su của AMD (3,4 tỉ USD), CEO Satya Nadella của Microsoft (1,4 tỉ USD) và CEO Sundar Pichai của Google (1,6 tỉ USD).

Tổng thống Donald Trump cũng sở hữu khối tài sản 7 tỉ USD, ngoài ra còn một số chính khách, quan chức chính phủ Mỹ trong bàn tiệc không có dữ liệu về tài sản ròng. Xét tổng thể, bàn tiệc của ông Trump đã quy tụ các cá nhân sở hữu tổng tài sản hơn 1.800 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng các vị khách trong tiệc trưa với giới lãnh đạo AI ẢNH: REUTERS

Cách sắp xếp vị trí cũng phản ánh sự gắn kết chiến lược giữa chính quyền và các doanh nghiệp. Ngay cạnh Tổng thống Donald Trump là CEO Jensen Huang và tỉ phú Elon Musk, trong khi ông Mark Zuckerberg ngồi gần kề, tạo nên vòng tròn tập trung vào chip bán dẫn, hạ tầng trung tâm dữ liệu và nền tảng xã hội.

Ngoài ra, ông Greg Brockman ngồi cạnh ông Satya Nadella và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, thể hiện rõ mối liên kết mật thiết giữa OpenAI và đối tác thương mại lớn nhất là Microsoft.

Theo trang Investing, giới quan sát nhận định việc sắp xếp vị trí ngồi cũng phần nào thể hiện cách Washington xem doanh nghiệp, lĩnh vực nào sẽ là trung tâm của hệ sinh thái AI trong tương lai.