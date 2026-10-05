360 người cùng kéo máy bay Boeing 787 nặng hơn 130 tấn

Trong một sự kiện nhằm quảng bá ngành hàng không, 360 người đã cùng tham gia kéo một chiếc máy bay Boeing 787 được trang trí bằng hình ảnh các nhân vật Pokémon.

Theo đó, một sợi dây dài 100 m đã được nối vào chiếc máy bay Boeing 787 dài 62,8 m để người tham gia có thể cùng kéo nó ngay trong khuôn viên của sân bay Narita ở tỉnh Chiba. Đây là một trong những sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất tại Nhật Bản.

Nhân viên các công ty con của All Nippon Airways (ANA) và các đối tác tập trung trước một chiếc máy bay Boeing 787 tại sân bay Narita hồi năm 2016 Ảnh: AFP

Chiếc Boeing 787 của Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA, Nhật Bản) từ từ di chuyển khi những người tham gia vừa đồng thanh hô vang vừa chung sức kéo. Cuối cùng, họ đã di chuyển máy bay này được một quãng đường dài khoảng 80 m.

"Việc kéo máy bay thật vui. Nó không hề nặng chút nào", cậu bé Ryosuke Yokokura (7 tuổi) chia sẻ với Kyodo News.

Đơn vị vận hành sân bay đã tổ chức sự kiện này, mang đến cho mọi người cơ hội hiếm có để trực tiếp kéo máy bay và tham quan nhà chứa máy bay.

Boeing 787 là loại máy bay chủ yếu được All Nippon Airways sử dụng cho các chuyến bay kết nối với những khu vực khác tại châu Á, theo Kyodo News.