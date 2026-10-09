Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái máy bay chiến đấu

Vua Maha Vajiralongkorn ngày 8.10 đã có chuyến thăm riêng đến căn cứ không quân Wing 7, thuộc huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani, để chứng kiến chuyến bay huấn luyện một mình đầu tiên của Hoàng hậu Suthida trên tiêm kích Saab JAS 39C Gripen.

Tại căn cứ, nhà vua và hoàng hậu đã đến tòa nhà phục vụ công việc hoàng gia tại Wing 7 để nghe báo cáo tóm tắt về kế hoạch bay của bà.

Tiếp đó, nhà vua đến nhà chứa máy bay để chứng kiến hoàng hậu thực hiện các bước kiểm tra trước chuyến bay đối với chiếc Saab JAS 39C Gripen phiên bản 1 chỗ ngồi. Sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra, bà điều khiển máy bay lăn ra đường băng số 22 để cất cánh. Nhà vua đã theo dõi toàn bộ quy trình cất cánh và hạ cánh của chiếc máy bay theo đúng kế hoạch huấn luyện cá nhân của hoàng hậu.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida trên máy bay chiến đấu Saab JAS 39C Gripen của Không quân Hoàng gia Thái Lan tại căn cứ không quân Wing 7 ở Surat Thani vào ngày 8.10

ẢNH: VĂN PHÒNG HOÀNG GIA THÁI LAN

Sau khi chuyến bay kết thúc, hoàng hậu rời máy bay và được nhà vua trao tặng bó hoa cùng lời động viên chúc mừng. Bên cạnh đó, nhà vua cũng trực tiếp tặng và gắn lên áo hoàng hậu huy hiệu vàng "Gripen Order", huy hiệu danh dự thêu chỉ vàng được trao cho những người lái tiêm kích Saab JAS 39 Gripen.

Hoàng hậu có hơn 1.000 giờ bay

Chuyến bay ngày 8.10 đánh dấu việc Hoàng hậu Suthida trở thành nữ phi công lái tiêm kích Gripen đầu tiên của Thái Lan.

Để chuẩn bị cho chuyến bay một mình, hoàng hậu đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan. Theo thông báo từ cung điện, hoàng hậu có 2 đợt huấn luyện tại tỉnh Surat Thani từ ngày 20.8 đến 4.9 và từ ngày 25.9 đến 8.10.

Ngoài ra, hoàng hậu còn bắt đầu khóa học 45 môn học lý thuyết và quy trình khẩn cấp từ tháng 6 đến tháng 7, tiếp theo thực hiện là 20 chuyến bay mô phỏng, theo trang aerotime. Trong các đợt huấn luyện, các chuyên gia đã thường xuyên giám sát chặt chẽ và hướng dẫn hoàng hậu.

Vua Maha Vajiralongkorn trao tặng huy hiệu vàng "Gripen Order" cho Hoàng hậu Suthida sau chuyến bay một mình của bà ẢNH: VĂN PHÒNG HOÀNG GIA THÁI LAN

Theo thông tin từ cung điện, bà thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 13.5.2010 trên chiếc Cessna T-41D của phi đội 604, đóng tại căn cứ không quân Wing 6 ở Bangkok.

Bà cũng từng điều khiển các dòng máy bay Boeing 737, trong đó có 27,09 giờ bay với dòng 737-400 và 453,11 giờ với dòng 737-800.

Trước khi tự mình lái tiêm kích JAS 39C Gripen, hoàng hậu đã có 10,13 giờ bay trên phiên bản Gripen JAS 39D có 2 chỗ ngồi.

Tổng thời gian bay của bà trên tất cả các loại máy bay hiện vượt quá 1.188 giờ bay.

Hoàng hậu cũng từng làm phi công phụ cho nhà vua trong các chuyến bay phục vụ công tác chính thức tại Thái Lan và nước ngoài.

Kỹ năng điều khiển máy bay của 2 người từng được công chúng quốc tế chú ý trong chuyến thăm chính thức Bhutan, khi nhà vua trực tiếp lái máy bay hoàng gia và hoàng hậu đảm nhiệm vai trò cơ phó. Trong chuyến đi này, cả hai đã thực hiện các thao tác cất cánh và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Paro, nơi được xem là một trong những sân bay có điều kiện khai thác khó khăn nhất thế giới.