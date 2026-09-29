Bangkok mưa lũ ngập sâu, người Thái Lan vẫn chèo xuồng họp chợ

Các tiểu thương ở quận Bang Kapi phía đông thủ đô Bangkok của Thái Lan đứng trong nước ngập đến thắt lưng, tay cầm những khay thịt, cá, trái cây và rau củ, trong khi người mua sắm chèo thuyền kayak ngang qua.

Hai ngày sau khi chính quyền tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn thành phố do mưa lớn, nhiều khu vực của thủ đô Bangkok vẫn còn ngập nước, theo AFP.

Dù vậy, cuộc sống đang dần trở lại, với các quầy hàng ven đường được dựng lên dọc theo những con phố ngập nước, gợi nhớ đến những khu chợ nổi nổi tiếng của thành phố.

Một người dân lội qua dòng nước lũ, kéo thực phẩm và nhu yếu phẩm trên chiếc bè phao về phía các căn hộ chung cư ở quận Bang Kapi, Bangkok ngày 28.9

ẢNH: AFP

Một khu chợ ngập nước nhưng vẫn tấp nập người mua, kẻ bán tại Bangkok ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

Nước ngập sâu nhưng người dân vẫn họp chợ ẢNH: REUTERS

Tại Bang Kapi, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các tiểu thương bán đủ loại mặt hàng, từ thịt cá đến rau củ quả. Tất cả được bày bán dọc theo một con đường mà nay đã biến thành một dòng sông đục ngầu.

Tiểu thương đẩy hàng trong nước lụt tại Bang Kapi ngày 28.9 ẢNH: AFP

Một người phụ nữ chèo xuồng trên khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Bangkok ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

Hai người bán cá đẩy hàng ra chợ ẢNH: REUTERS

Một số người mua hàng chèo xuồng hoặc đi ca nô đến. Có người thì dùng xe cút kít chất đầy túi ni lông đựng trái cây và rau củ. Những người khác bước ra từ các cửa hàng gần đó với những chiếc xe đẩy hàng chất đầy những nhu yếu phẩm. Thùng xốp và thùng nhựa là lựa chọn phổ biến để đựng hàng hóa và có thể dùng làm đồ che mưa. Một người còn dùng loại bể bơi bơm hơi để chứa đồ tạp hóa.

Thùng xốp được sử dụng để chở đồ đạc, hàng hóa giữa "mùa nước nổi" ẢNH: REUTERS

Những chiếc thau lớn không chỉ để chở hàng mà còn để chở trẻ nhỏ ẢNH: REUTERS

Cảnh tấp nập tại khu "chợ nổi" tại Bangkok ẢNH: REUTERS

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) ngày 29.9 thông báo đã có 4 người thiệt mạng tại Bangkok do đợt mưa lũ từ giữa tháng 9, nâng tổng số người thiệt mạng trên cả nước lên thành 23 người.

Khoảng 700.000 người tại thủ đô Thái Lan bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 29.9, nhiều vùng tại Bangkok còn ngập, trường học đóng cửa, gần 7.000 người trú tạm tại hơn 230 trung tâm sơ tán.

Một người ngồi ăn mì trong xuồng phao tại khu chợ, cảnh chỉ thường thấy ở các khu chợ nổi ẢNH: REUTERS

Người phụ nữ trả tiền mua hàng tại ngôi chợ bị ngập ở quận Bang Kapi, Bangkok ẢNH: AFP

Có người dùng xe tải để chở khách qua vùng ngập tại Bangkok ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

Tổng cộng có 29/77 tỉnh bị ngập lụt, theo DDPM. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ngày 28.9 cho biết lượng mưa sẽ giảm trong 3 ngày tới.

Chuyên gia Aat Pisanwanich tại khoa kinh tế thuộc Đại học Rangsit (Thái Lan) ước tính đợt lũ lụt có thể gây thiệt hại ít nhất 11 tỉ baht (327 triệu USD) trên cả nước và có thể còn cao hơn. "Đợt lụt này dự kiến cắt giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong năm nay, giảm xuống còn 2,1% và giảm mức tăng trưởng quý 3 khoảng 0,5 điểm phần trăm xuống còn 1,7%", ông Aat Pisanwanich nói với Reuters.