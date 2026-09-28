Mưa lũ làm nhiều người chết tại Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Nepal

Chính phủ Thái Lan hôm nay 28.9 thông báo mưa lớn đã khiến 8 người thiệt mạng tại nước này kể từ giữa tháng 9, trong khi thủ đô Bangkok đang vật lộn với tình trạng ngập lụt ngày thứ tư liên tiếp, theo AFP.

Người dân đẩy các nhu yếu phẩm qua vùng nước ngập tại quận Bang Kapi thuộc Bangkok (Thái Lan) ngày 28.9 Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (DDPM) của Thái Lan, các trường hợp tử vong tại Thái Lan xảy ra ở 3 tỉnh miền đông kể từ ngày 16.9, và không có trường hợp nào được ghi nhận tại Bangkok

DDPM cho biết thêm hơn 500.000 hộ gia đình và 1,7 triệu người tại 27 tỉnh đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau khi một hệ thống thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng đến khu vực.

Tại Bangkok, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, các trường học đã đóng cửa và chính quyền kêu gọi người dân làm việc tại nhà nếu có thể. Bộ Nội vụ Thái Lan cho hay hơn 80.000 người tại thủ đô không thể rời khỏi nhà do ngập lụt.

Chính quyền Bangkok đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn thành phố hôm 26.9 sau gần 48 giờ mưa lớn, và đến hôm nay, một số cư dân vẫn phải lội qua vùng nước ngập tới ngang đùi.

Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises cho hay nước lũ đang rút, nhưng một số khu vực ở Bangkok vẫn đang đối mặt với mực nước cao.

Ngập lụt lịch sử ở thủ đô Thái Lan

Tình hình tại Myanmar

Cũng trong hôm nay, ông Hein Htet, thuộc nhóm tình nguyện viên địa phương, cho hay lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Launglon thuộc vùng Tanintharyi ở miền nam Myanmar đã khiến ít nhất 8 người chết và 30 người vẫn đang mất tích, theo AFP. Vùng Tanintharyi, cực nam của Myanmar, đã hứng chịu mưa lớn từ tối 25.9.

Cũng theo ông Hein, 3 trong số các thi thể được tìm thấy là trẻ vị thành niên. Những người trẻ này tập trung tại một tu viện địa phương hôm 27.9 nhưng bị cuốn trôi bởi một vụ sạt lở đất ập vào ngôi làng, vùi lấp 18 công trình.

"Vẫn còn người dân và các ngôi làng nằm trong vùng nguy hiểm khi mưa vẫn tiếp diễn", ông Hein khẳng định.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với áp lực kép: quy mô lũ lụt quá lớn và sự thiếu hụt nguồn lực. Đây là một thảm họa thiên nhiên xảy ra ngay tại vùng xung đột", ông Hein nói thêm.

Thiệt hại nặng ở Ấn Độ và Nepal

Tại Ấn Độ, các quan chức hôm nay thông báo ít nhất 62 người chết sau nhiều ngày mưa dữ dội và lũ lụt tại bang Uttar Pradesh ở miền bắc, theo AP.

Chính quyền bang thông báo thêm 46 người đã bị thương và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại sau khi mưa lớn kéo dài 3 ngày gây ngập lụt tại nhiều huyện.

Các trường học tại một số khu vực trong bang, trong đó có cả thủ phủ Lucknow, đã đóng cửa hôm nay, trong khi các đội cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển từ những vùng ngập lụt đến nơi an toàn hơn.

Một khu dân cư tại thành phố Kanpur thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) bị ngập vào ngày 22.9

Ảnh: AP

Ông Atul Kumar Singh, nhà khoa học tại Trung tâm Khí tượng khu vực ở Lucknow, cho hay lượng mưa dự kiến sẽ giảm dần từ hôm nay khi hệ thống thời tiết trên vịnh Bengal suy yếu. Tuy nhiên, ông cho biết thêm mưa nhỏ có thể vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía đông và phía tây của bang cho đến hết ngày 29.9.

Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến bang Odisha ở miền đông Ấn Độ, nơi hơn 75.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn, theo AP dẫn lời giới chức địa phương.

Tại nước láng giềng Nepal, cơ quan quản lý thiên tai thông báo những trận mưa lớn kéo dài từ ngày 24.9 đến 27.9 đã gây ra lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 194 ngôi nhà bị hư hại.

Ngoài ra, một quan chức hôm nay cho hay ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 14 người vẫn đang mất tích sau một vụ lở tuyết tại đỉnh Himlung của Nepal, theo AFP.

Nepal đang trong quá trình phục hồi sau trận lũ quét tàn khốc hồi tháng 8. Trận lũ đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và khiến gần 6.000 người mất tích.