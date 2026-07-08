Hàng chục người chết và mất tích do lũ lụt, vỡ đập, lở đất tại Trung Quốc

Tính đến tối 7.7, đợt lũ lụt do mưa lớn tại khu tự trị Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã làm 6 người thiệt mạng và 11 người mất tích, theo Tân Hoa xã.

Những ngôi nhà tại Hoành Châu, thành phố Nam Ninh, khu tự trị Choang Quảng Tây của Trung Quốc bị nhấn chìm do vỡ đập hồ chứa nước Lục Lan hôm 6.7 ẢNH: AP

Nước lũ gây vỡ đập hồ chứa nước Lục Lan ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Cả khu vực chìm trong nước lũ ngày 6.7 ẢNH: AP

Đợt mưa lớn do bão Maysak đã ảnh hưởng 375.000 người tại Quảng Tây, 130.000 người được sơ tán. Nước lũ đã gây vỡ đập hồ chứa Lục Lan tại Hoành Châu, thành phố Nam Ninh, nhấn chìm nhiều nhà cửa.

Hiện tại, công tác cứu hộ đang diễn ra với hơn 8.000 người, hơn 1.700 phương tiện và 5.700 tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, loại bỏ vật thể nguy hiểm.

Nước lũ đổ xuống một con dốc tại công trình xây dựng ở thành phố Quý Cảng, khu tự trị Choang Quảng Tây ẢNH: REUTERS

Cảnh sát bán quân sự sơ tán người dân tại Nam Ninh ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Dự báo Quảng Tây sẽ có mưa lớn trong 3 ngày tiếp theo. Theo Tân Hoa xã, có 341 hồ chứa nước tại khu vực đang có mực nước trên ngưỡng lũ lụt, 56 trạm quan trắc trên 41 con sông tại Quảng Tây báo cáo mực nước trên mức báo động.

Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực trong công tác tổ chức cứu hộ, giảm thiểu thiên tai, điều trị cho người bị thương và bố trí chỗ ở cho người bị ảnh hưởng. Nhà lãnh đạo nói rằng cần nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong và ngăn chặn thảm họa thứ cấp.

Xe máy xúc đào đất tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở tỉnh Cam Túc ngày 7.7 ẢNH: AP

Trong một vụ thiên tai khác, một trận lở đất tại huyện Đãng Xương, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, vào sáng 7.7 đã làm 21 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Nhà chức trách địa phương thông báo vào ngày 8.7 rằng chiến dịch cứu nạn đã hoàn tất.

Trong khi đó, vào sáng 8.7, một trận động đất cường độ 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cao Huyện, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, miền nam Trung Quốc. Chưa rõ mức độ thiệt hại do trận động đất này.