Hơn 100 người chết do lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ

Trong số người thiệt mạng nói trên có 87 người ở bang Assam thuộc đông bắc Ấn Độ, theo AFP dẫn lời Thủ hiến Himanta Biswa Sarma.

Tại huyện Sivasagar, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bang Assam, khoảng 47 người đã chết, và nhiều khu vực vẫn đang chìm trong biển nước.

Một khu vực trong thành phố Guwahati thuộc bang Assam của Ấn Độ bị ngập hôm 4.8, sau những trận mưa lớn

Ảnh; AFP

"Sự tàn phá ở đây vượt xa bất cứ điều gì mà các khu vực này từng chứng kiến trước đây. Những tổn thất về vật chất có thể khôi phục được, nhưng không gì có thể bù đắp cho sự mất người thân", ông Sarma viết trên mạng xã hội X.

Một số hình ảnh cho thấy người dân sử dụng bè và xuồng hơi để di chuyển đến vùng đất cao hơn với sự hỗ trợ của các quan chức ứng phó thiên tai của bang Assam. Giới chức bang đã kêu gọi người dân quyên góp tài chính để hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, tại bang Kerala ở miền nam Ấn Độ, Thủ hiến VD Satheesan cho hay ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 7 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn.

Hơn 300 trại cứu trợ đã được thiết lập trong bang Kerala, cung cấp nơi lánh nạn cho hơn 10.000 người, sau khi mưa lớn gây sạt lở đất và khiến nước sông dâng cao đến mức tràn bờ.

Tại vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir ở dãy Himalaya, ít nhất 31 người đã thiệt mạng, theo AFP dẫn lại thông tin từ Đài phát thanh truyền hình công cộng địa phương.

Những thảm họa liên quan gió mùa là hiện tượng xảy ra hằng năm ở Ấn Độ, tiếp nối những mùa hè dài khi nhiều nơi trên cả nước phải đối mặt tình trạng khan hiếm nước và hạn hán.

Tuy gió mùa hằng năm mang lại lượng mưa cần thiết cho nông dân, các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng này trở nên thất thường, khó dự đoán và gây hậu quả chết người nghiêm trọng hơn trên khắp khu vực Nam Á, theo AFP.