Lũ lụt Indonesia đẩy một loài đười ươi gần đến mức tuyệt chủng?

Đười ươi Tapanuli, chỉ được phân loại khoa học là một loài vào năm 2017, hiện cực kỳ hiếm, với chưa đến 800 cá thể còn lại trong tự nhiên, sống trong một khu vực nhỏ thuộc Sumatra.

Đười ươi trên đảo Sumatra của Indonesia Ảnh: Reuters

Việc phân tích hình ảnh vệ tinh kết hợp với kiến thức về phạm vi sinh sống của đười ươi Tapanuli cho thấy trận lũ lụt xảy ra trong tháng trước đã giết chết hơn 1.000 người cũng có thể đã tàn phá động vật hoang dã ở khu vực Batang Toru trên đảo Sumatra. Các nhà khoa học tập trung vào khu vực được gọi là Khu phía Tây, khu vực có mật độ tập trung cao nhất trong ba môi trường sống được biết đến của loài đười ươi Tapanuli, và là nơi sinh sống của khoảng 581 con đười ươi Tapanuli trước thảm họa. Ở đó, "chúng tôi cho rằng có thể từ 6 - 11% số đười ươi đã chết", một nhà bảo tồn đười ươi lâu năm tên Erik Meijaard nói.

Cũng theo ông Meijaard, hình ảnh vệ tinh cho thấy những vết nứt lớn trên cảnh quan núi non, cùng một số vết nứt kéo dài hơn 1 km và rộng gần 100 m. Dòng bùn, cây cối và nước đổ xuống từ sườn đồi đã cuốn trôi mọi thứ, trong đó có cả các loài động vật hoang dã khác như voi. Sự tàn phá này đồng nghĩa với việc những con đười ươi còn lại sẽ càng dễ bị tổn thương hơn, do nguồn thức ăn và nơi trú ẩn giờ đây đã bị cuốn trôi.

Nhóm các nhà khoa học ước tính rằng hơn 9% môi trường sống ở Khu phía Tây có thể đã bị phá hủy. Những ngôi nhà trên vùng cao đang được đười ươi sinh sống không phải là môi trường sống ưa thích của chúng, nhưng đó là nơi những con đười ươi còn lại bị đẩy đến do sự phát triển ở những nơi khác.

Đười ươi ngộp thở, mắc bệnh vì khói mù cháy rừng ở Indonesia

Ông Amran Siagian (39 tuổi), làm kiểm lâm để bảo vệ đười ươi Tapanuli tại Trung tâm Thông tin Đười ươi (OIC, Indonesia), thường xuyên gặp những con đười ươi Tapanuli trên một ngọn đồi ở khu rừng Sipirok thuộc tỉnh Bắc Sumatra, nhưng sau trận lũ lụt ở Sipirok vừa qua, những con đười ươi đã biến mất không dấu vết. Ông cho rằng nạn phá rừng đã ảnh hưởng đến loài đười ươi ngay cả trước khi lũ lụt xảy ra, theo Reuters. "Nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, loài đười ươi có thể tuyệt chủng ở đây. Đặc biệt là với nạn phá rừng quy mô lớn như thế này", ông Siagian cảnh báo.

Chính phủ Indonesia, cùng với các nhà bảo vệ môi trường, cho rằng nạn phá rừng đã góp phần vào quy mô của thảm họa lũ lụt. Một nghiên cứu được công bố hôm 11.12 cũng cho hay tình trạng mưa lớn hơn và biển ấm hơn do biến đổi khí hậu có thể làm tăng cường sức mạnh của các cơn bão cũng đã đóng vai trò nhất định, theo AFP.