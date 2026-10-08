1/3 Bangkok có thể ngập vĩnh viễn, Thái Lan tìm giải pháp

Theo Bangkok Post ngày 8.10, chuyên gia môi trường Sonthi Kotchawat đưa ra cảnh báo trên tại hội thảo về giải pháp quản lý nguồn nước dài hạn của Thái Lan ở Bangkok. Ông cho rằng nước này cần chấm dứt cách ứng phó theo kiểu "rút kinh nghiệm" sau mỗi trận lũ và chuyển sang quản lý rủi ro chủ động bằng công nghệ, quy hoạch và cải cách thể chế.

Người dân lội qua khu vực ngập lụt trong trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan ngày 27.9.2026 ẢNH: REUTERS

Bangkok dễ tổn thương do nằm trên vùng đất thấp gần cửa sông Chao Phraya, cùng lúc chịu tác động của sụt lún đất và mực nước biển dâng. Theo ông Sonthi, một số khu vực của thủ đô đang sụt từ 1 - 2 cm mỗi năm, còn mực nước biển tại vịnh Thái Lan tăng khoảng 4 mm mỗi năm.

Đến năm 2050, mực nước biển trong khu vực có thể tăng thêm 20 - 30 cm, trong một số kịch bản có thể lên tới 75 cm. Khi đó, khoảng 1/3 Bangkok có nguy cơ bị ngập lâu dài. Quận Bang Khunthian cùng các vùng lân cận Samut Prakan và Samut Sakhon được xem là những khu vực chịu tác động sớm.

Cảnh báo được đưa ra sau đợt mưa cực lớn vừa qua tại Bangkok. Theo Channel News Asia, khoảng 300 mm mưa đã trút xuống thành phố chỉ trong 48 giờ, gần tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng 9, khiến hệ thống thoát nước quá tải.

Mưa lớn kéo dài gây ngập nghiêm trọng trên diện rộng, buộc chính quyền tuyên bố toàn bộ Bangkok là vùng thảm họa. Nước lũ đục ngầu bao phủ nhiều khu vực, ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ lũ tại Bangkok không chỉ đến từ lượng mưa cực đoan. Quá trình đô thị hóa nhanh khiến diện tích bê tông tăng, giảm khả năng thấm nước tự nhiên, trong khi tình trạng sụt lún kéo dài làm thành phố ngày càng khó thoát nước ra vịnh Thái Lan, theo The Conversation.

Chuyên gia tài nguyên nước Sitang Pilailaha của Đại học Kasetsart (Thái Lan) cho biết hệ thống thoát nước Bangkok vốn được thiết kế để xử lý khoảng 60 mm mưa/giờ, nhưng công suất thực tế hiện chỉ còn khoảng 40 mm do rác thải và nước thải tích tụ.

Theo bà Sitang, kịch bản đáng lo nhất là khi mưa trên 200 mm xảy ra đồng thời với nước lũ từ phía bắc và triều cường dâng cao, có thể buộc chính quyền phải tiến hành sơ tán. Bà kêu gọi Thái Lan cần ngừng thiết kế cơ sở hạ tầng dựa trên những rủi ro được xác định từ 10 - 20 năm trước và thay vào đó đầu tư theo các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Các chuyên gia đề xuất Bangkok đẩy mạnh mô hình "thành phố bọt biển", tăng không gian xanh, phục hồi rừng ngập mặn, mở rộng bề mặt thấm nước và xây dựng thêm các công trình chứa, thoát nước.

Việc khai thác nước ngầm cũng cần được kiểm soát chặt để hạn chế sụt lún. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu vệ tinh và dữ liệu lớn được đề xuất sử dụng để theo dõi lượng mưa, dòng chảy, hồ chứa và đưa ra cảnh báo sớm, theo Bangkok Post.

Ông Sonthi cho rằng điểm yếu lớn nhất hiện nay là sự phân mảnh của các cơ quan quản lý nguồn nước Thái Lan. Ông đề xuất thành lập một trung tâm chỉ huy thống nhất có quyền điều phối các bộ, ngành khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Các chuyên gia cảnh báo nếu những thay đổi mang tính cấu trúc không được thực hiện sớm, những trận lũ cực đoan như Bangkok vừa trải qua có thể không còn là sự kiện bất thường mà trở thành thách thức ngày càng thường xuyên đối với thủ đô Thái Lan.