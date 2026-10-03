Bangkok biến thành 'biển hồ' sau đợt mưa dai dẳng

Theo AFP ngày 3.10, Bangkok vốn quen với những trận mưa lớn bất chợt trong mùa mưa, khi nhiều tuyến phố có thể nhanh chóng bị ngập nước. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay vượt xa khả năng thoát nước của thành phố.

Người dân lội qua khu vực bị ngập lụt trong trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan ngày 27.9.2026 ẢNH: REUTERS

Tại một số khu vực, lượng mưa khoảng 300 mm đã trút xuống chỉ trong 2 ngày, tương đương gần một nửa lượng mưa trung bình năm của London. Nước không kịp rút khiến nhiều khu dân cư bị ngập kéo dài.

Chính quyền Bangkok cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan lũ lụt, chủ yếu do đuối nước và điện giật. Hàng nghìn người phải sơ tán tới hơn 230 điểm trú ẩn tạm thời trên khắp thành phố.

Bà Suleemas Kurangkul (73 tuổi), sống tại khu chung cư Khlong Chan ở đông bắc Bangkok, kể mưa không còn là những cơn giông ngắn thường thấy mà kéo dài "suốt ngày lẫn đêm". Bà nói: "Nước cứ dâng lên không ngừng", đồng thời cho hay khi cảnh báo được gửi tới điện thoại, nước tại khu vực đã dâng tới ngang thắt lưng.

Khlong Chan, khu chung cư được xây từ những năm 1970, trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của đợt lũ lụt. Nhiều ô tô gần như chìm hoàn toàn trong dòng nước nâu đục. Khi nước bắt đầu rút, rác thải và bùn đất để lại mùi hôi nồng nặc.

Lũ lụt cũng làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi. Có thời điểm khoảng một nửa nhân viên Hãng hàng không Thai Airways không thể tới nơi làm việc, khiến hàng nghìn kiện hành lý bị tồn đọng và một số chuyến bay phải hủy. Nhiều trường học đóng cửa, trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ.

Bangkok được xây dựng trên vùng đồng bằng ngập lũ của sông Chao Phraya và phụ thuộc vào mạng lưới kênh, trạm bơm cùng hệ thống đê để tiêu thoát nước. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và bê tông hóa trong nhiều thập niên đã làm thu hẹp khả năng hấp thụ và dẫn nước tự nhiên của thành phố, theo The Guardian. ngày 3.10.

Theo chuyên gia Naim Laeni, đồng tác giả một nghiên cứu về khả năng chống lũ của Bangkok, hệ thống thoát nước của thành phố thường xử lý được khoảng 60 mm mưa mỗi giờ, một số khu vực nâng cấp có thể đạt 80 mm. Tuy nhiên, các đợt mưa cục bộ vừa qua đã vượt ngưỡng này và diễn ra quá sát nhau để hệ thống kịp tiêu thoát. "Thông thường Bangkok chỉ có mưa lớn trong vài giờ, chứ không kéo dài nhiều ngày", ông Laeni nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết khu vực đô thị Bangkok vẫn đối mặt nguy cơ nước lũ từ phía bắc đổ xuống. Chính phủ đã lập trung tâm điều hành khẩn cấp, trong khi Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo khả năng xuất hiện thêm mưa lớn trong những ngày tới. Giới chức Bangkok cảnh báo có thể cần thêm nhiều ngày để nước rút hoàn toàn.

Người dân chèo thuyền ở khu vực Rom Klao thuộc quận Lat Krabang, phía đông Bangkok ngày 2.10.2026 ẢNH: Bangkok Metropolitan Administration

Các nhà khoa học cho rằng đợt lũ lần này phù hợp với xu hướng gia tăng các hiện tượng mưa cực đoan tại Đông Nam Á, dù hiện còn quá sớm để quy trực tiếp sự kiện cụ thể này cho biến đổi khí hậu.

Nhà hải dương học Nikolaos Skliris thuộc Đại học Southampton (Anh) cho biết dữ liệu tại miền trung Thái Lan cho thấy xu hướng gia tăng nhỏ nhưng đáng kể của lượng mưa cực đoan. Các mô hình khí hậu cũng dự báo xu hướng này sẽ mạnh hơn trong dài hạn khi khí quyển ấm lên có khả năng giữ nhiều hơi nước hơn.

Dữ liệu từ Cơ quan về Biến đổi khí hậu Copernicus cho thấy đợt mưa hiện nay liên quan một hệ thống áp thấp hình thành trên vùng biển Đông Nam Á ấm bất thường. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino mạnh cũng có thể làm các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên phức tạp hơn.