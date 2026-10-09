Bạn có bỏ lỡ gì không?

Iran nói không từ bỏ làm giàu uranium

Truyền thông Iran ngày 8.10 dẫn lời ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium hay bàn giao lượng uranium hiện có.

Bác bỏ những lời đe dọa mới từ phía Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và coi đó là điều "không có gì mới", ông Eslami khẳng định hoạt động làm giàu uranium là "một phần không thể tách rời" của quy trình hạt nhân.

Tổng thống Trump tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử

Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3.11, đồng thời cho biết Washington đang tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 8.10 Ảnh: Reuters

"Tôi muốn nói rõ với mọi người rằng, mặc dù Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự, và lệnh phong tỏa vẫn sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt... chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tạp chí The Atlantic trước đó đưa tin Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công các mục tiêu của Iran để có thể triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tờ New York Times cũng đăng tải thông tin tương tự, cho biết các kế hoạch này đang được triển khai bất chấp thái độ "do dự" của ông Trump.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng làm mọi cách giúp Iran giải quyết xung đột

Các hãng thông tấn Nga đưa tin từ Turkmenistan cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ngày 8.10 rằng Nga sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để giúp chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Putin nói với ông Pezeshkian bên lề một cuộc họp: "Ông biết rõ lập trường của chúng tôi. Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng làm mọi cách có thể để hỗ trợ các ông giải quyết tình hình này. Chúng tôi biết rằng Iran đang nỗ lực thực sự để chấm dứt cuộc xung đột vốn bùng phát không phải do lỗi của họ, không phải do lỗi của Iran".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Turkmenbashi, Turkmenistan, vào ngày 8.10 Ảnh: Reuters

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu cho năm 2026.

Nhờ sự thích ứng của chuỗi cung ứng và làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI), WTO hiện dự báo khối lượng thương mại hàng hóa sẽ tăng 3,9% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 1,9% được đưa ra hồi tháng 3.

WTO cũng dự báo tăng trưởng thương mại sẽ đạt 4,1% vào năm 2027, tăng so với mức dự báo 2,6% được đưa ra cách đây 7 tháng. Tổ chức này cho biết thêm, GDP toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,6% trong năm nay và 2,9% vào năm 2027.

"Những con số này phản ánh thực tế về khả năng chống chịu của thương mại. Khi các cú sốc gián đoạn xảy ra, một nền kinh tế thế giới hội nhập cùng hệ thống thương mại dựa trên các quy tắc sẽ mang lại sự linh hoạt cho các nền kinh tế, giúp duy trì dòng chảy hàng hóa thiết yếu đến các doanh nghiệp và hộ gia đình đang có nhu cầu. Tuy nhiên, một số nơi chịu tác động mạnh hơn những nơi khác, và không phải ai cũng có thể tiếp cận được các cơ hội mới nổi như AI", Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu, theo AFP.

WTO nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay Ảnh: Reuters

Nga kết luận không có thêm vấn đề sức khỏe sau vụ nhân viên phòng thí nghiệm tử vong

Thống đốc vùng Irkutsk ở Siberia, Nga Igor Kobzev ngày 8.10 cho biết không phát hiện vấn đề sức khỏe hay vi sinh vật nguy hiểm nào sau khi truy vết tất cả những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên phòng thí nghiệm tử vong.

Nga đến nay không xác nhận người phụ nữ tử vong vì bệnh dịch hạch. Trong tuyên bố của mình, ông Kobzev nói rằng người phụ nữ nói trên bị viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.