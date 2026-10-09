Lầu Năm Góc sẽ phát sóng công khai vụ xử bắn tử tội

Ông Nidal Hasan (56 tuổi) đã bị kết án vì hành vi sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác trong một vụ nổ súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas vào năm 2009.

Phạm nhân Nidal Malik Hasan, người sẽ bị quân đội Mỹ xử bắn vào tháng 12 ẢNH: REUTERS

Tháng 8.2013, bồi thẩm đoàn quân sự đã tuyên án tử hình bị cáo sau khi kết luận người này phạm tội 45 tội danh giết người có chủ ý và âm mưu giết người có chủ ý vì đã sử dụng khẩu súng ngắn có gắn laser để gây án tại một cơ sở y tế trong căn cứ quân sự rộng lớn ở trung tâm Texas, theo Reuters.

Ông bị liệt một phần và phải ngồi xe lăn sau khi bị cảnh sát bắn trong lúc bắt giữ. Ông Hasan, một cựu bác sĩ chuyên khoa tâm thần của quân đội, sắp trở thành người đầu tiên bị quân đội Mỹ xử bắn kể từ năm 1945.

Theo luật quân sự Mỹ, việc tử hình bằng cách xử bắn phải được tổng thống thông qua. Lầu Năm Góc tuần này tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn đề nghị của lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Các binh sĩ Mỹ tham gia trấn áp đối tượng nổ súng tại căn cứ Fort Hood ở Texas ngày 5.11.2009 ẢNH: AP

Theo kế hoạch, tử tội sẽ bị xử bắn vào ngày 3.12. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết sự kiện này sẽ diễn ra "công khai" vào thời điểm gần với thời gian xảy ra vụ án hồi năm 2009.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người có thể xem được, và nó được công khai. Bởi vì mọi người cần hiểu rằng những việc làm kiểu này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng", ông Hegseth nói trong một chương trình phát thanh ngày 8.10. Khi được hỏi liệu ông Hasan có đưa ra yêu cầu cuối cùng nào không, ông Hegseth trả lời: "Tôi không quan tâm. Chúng ta sẽ gặp lại hắn vào ngày 3.12".

Tổ chức phản đối án tử hình Death Penalty Action cho biết ông Hasan sẽ là người đầu tiên bị quân đội hành quyết kể từ năm 1961. Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, vụ hành quyết năm 1961 được thực hiện bằng hình thức treo cổ. Trung tâm này cho hay vụ hành quyết cuối cùng được biết đến do đội xử bắn của quân đội Mỹ thực hiện là vào năm 1945.

Về phía dân sự, ít nhất 5 tiểu bang tại Mỹ còn duy trì hình thức xử bắn tử tội và vụ thi hành án gần nhất bằng hình thức này diễn ra tại bang Nam Carolina vào năm 2025.