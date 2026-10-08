Mỹ nối lại tử hình bằng tiêm thuốc sau phiên hành quyết thất bại

Hãng AP đưa tin phạm nhân Jamaal Howard (46 tuổi) đã bị hành hình vào tối 7.10 tại nhà tù tiểu bang ở thành phố Huntsville, bang Texas. Ông Howard bị kết án tử vì sát hại nhân viên cửa hàng tiện lợi Vickie Swartout (42 tuổi) trong một vụ cướp vào năm 2000. Vụ việc bị camera an ninh ghi lại.

Tử tội Jamaal Howard, người bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc tại Texas ngày 7.10 ẢNH: AP

Ông Howard là người thứ 30 bị tử hình tại Mỹ trong năm nay và là trường hợp đầu tiên kể từ khi tiểu bang Tennessee tiêm thuốc độc để xử tử phạm nhân Christa Pike cách đây một tuần.

Khi quản giáo hỏi liệu có muốn nói lời cuối cùng hay không, tử tội Howard đã tha thiết xin lỗi một số thành viên gia đình nạn nhân, những người theo dõi cuộc thi hành án qua một ô cửa kính chỉ cách phòng hành hình vài bước chân.

"Tôi mong quý vị chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho tôi. Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi hy vọng một ngày nào đó quý vị có thể tha thứ cho tôi", phạm nhân nói lời cuối trước khi quá trình thi hành án bắt đầu.

Ông Howard cũng gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình yêu thương tới bạn bè, gia đình, đồng thời nói rằng mình đang "có tâm thế tốt để tìm thấy sự bình an và Chúa, vì vậy tôi cảm ơn tất cả mọi người". Trong lời cuối trước khi bị tiêm thuốc độc, tử tội nói: "Hãy tận hưởng cuộc sống và cầu chúc bình an đến với tất cả mọi người".

Theo tường thuật của AP, tử tội bị tiêm thuốc pentobarbital tương tự như vụ hành hình tại Tennessee. Khi thuốc pentobarbital bắt đầu phát huy tác dụng, tử tội hít thở vài nhịp và thở dốc. Sau đó, người này bắt đầu ngáy, ho rồi lại ngáy tiếp, với âm thanh nhỏ dần sau mỗi lần. Trong vòng khoảng 30 giây, mọi cử động đều dừng lại.

Phạm nhân được xác nhận tử vong vào lúc 20 giờ 3 phút, 19 phút từ lúc bị tiêm thuốc.

Chứng kiến phiên hành hình, em gái của phạm nhân tỏ ra vô cùng đau đớn và nhiều lần yêu cầu cán bộ quản giáo đưa bà ra ngoài.

114 USD, cây thuốc lá và một mạng người

Ông Jamaal Howard bị kết tội giết người cấp độ nghiêm trọng trong vụ sát hại bà Vickie Swartout. Nạn nhân đã bị bắn một phát vào ngực. Các bằng chứng được trình bày tại phiên tòa bao gồm đoạn video từ camera giám sát, ghi lại cảnh ông Howard bắn bà Swartout.

Theo hồ sơ tòa án, ông Howard (khi đó mới 20 tuổi) đã lấy đi 114 USD và một cây thuốc lá từ cửa hàng ở Silsbee, một thị trấn miền quê cách thành phố Houston khoảng 160 km về phía đông bắc.

Trong ngày 7.10, các luật sư của ông Howard đã nỗ lực ngăn chặn việc thi hành án tử hình nhưng không thành công. Họ lập luận rằng ông bị thiểu năng trí tuệ và đối mặt với những rủi ro tương tự như trong vụ hành hình nữ tử tội Christa Pike tại bang Tennessee gần đây, do cả hai tiểu bang đều sử dụng thuốc pentobarbital.

Trong nỗ lực ngăn chặn vụ hành quyết, các luật sư của ông Howard đã nộp đơn kiến nghị lên Tòa Phúc thẩm Hình sự Texas vài giờ trước đó, bày tỏ lo ngại về chất lượng thuốc dùng để thi hành án tại bang này. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu đó cũng như một đơn kiến nghị thứ hai liên quan đến loại thuốc này mà không đưa ra bình luận nào.

Các luật sư cũng đã nỗ lực nhưng không thành công khi lập luận trước Tòa án Tối cao Mỹ rằng việc thi hành án đối với thân chủ cần được hoãn lại vì ông bị thiểu năng trí tuệ. Năm 2002, Tòa án Tối cao ra phán quyết cấm thi hành án tử hình đối với người thiểu năng trí tuệ, mặc dù tòa cũng trao cho các tiểu bang quyền tự quyết nhất định trong việc xác định tình trạng thiểu năng này. Phía cơ quan công quyền đã trình bày trước tòa rằng các luật sư của ông Howard không đưa ra được bằng chứng chứng minh ông đáp ứng các tiêu chí để được công nhận là người bị thiểu năng trí tuệ.

Vào cuối ngày 7.10, tòa án cấp cao đã từ chối can thiệp mà không đưa ra bình luận nào, qua đó mở đường cho việc thi hành án tử hình.

Tính đến nay, Texas đã thi hành án tử hình đối với 6 tử tội trong năm 2026 và dự kiến thực hiện thêm 2 vụ nữa vào cuối năm nay.

Florida là bang dẫn đầu nước Mỹ về số vụ thi hành án tử hình trong năm nay (16 vụ). Hầu hết các bang cho phép áp dụng án tử hình đều sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc làm hình thức hành hình chính.

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Trong khi đó, các luật sư của bà Pike vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về sự cố xảy ra sau khi người phụ nữ 50 tuổi này sống sót qua 2 liều pentobarbital vào ngày 30.9. Luật sư của bà cho biết bà đã tỉnh táo và có thể nói chuyện vào ngày 6.10.

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã ra lệnh hoãn vụ thi hành án tử hình duy nhất còn lại dự kiến diễn ra tại bang này trong năm nay sau sự cố liên quan nữ tử tội Christa Pike.