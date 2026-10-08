Sau 2 lần tiêm thuốc độc không chết, tử tù Christa Pike 'tức giận, hoang mang'

Bà Pike (50 tuổi) được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng còn sống sau khi bang Tennessee tiến hành hành quyết bà ngày 30.9 bằng thuốc độc pentobarbital, theo The Guardian. Bà là người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại Tennessee trong hơn 200 năm qua.

Tử tù Christa Pike bước vào Tòa án hình sự quận Knox ở Knoxville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 4.12.2007 ẢNH: REUTERS

Luật sư Randy Spivey cho biết nhóm bào chữa được thông báo rằng Pike đã được xác định chết não vào ngày 5.10 và bệnh viện dự kiến ngừng các biện pháp hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên, đến ngày 6.10, bà bất ngờ tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện.

"Những câu đầu tiên của bà ấy là 'Tôi đang ở đâu?' và 'Ông là ai?'", ông Spivey nói tại cuộc họp báo ngày 7.10.

Theo nhóm luật sư, bà Pike hiện vẫn phải điều trị viêm phổi, các cục máu đông và tổn thương nghiêm trọng ở 2 cánh tay. Bà chưa thể cử động tay bình thường và vẫn trong tình trạng rối loạn nhận thức.

"Bà Pike muốn biết điều gì đã xảy ra. Bà ấy hỏi về nhóm luật sư, về gia đình nạn nhân. Tôi nghĩ lúc này bà ấy vừa tức giận vừa hoang mang", ông Spivey nói. Các luật sư cũng phản đối việc bà Pike vẫn bị còng tay và chân vào giường bệnh, dù nhân viên y tế được cho là đã đề nghị tháo bớt các biện pháp khống chế.

Tử tù Christa Pike hồi tỉnh, nói chuyện sau vụ hành quyết thất bại

Diễn biến mới xuất hiện cùng ngày một tòa án tại Nashville xem xét yêu cầu bảo quản chứng cứ liên quan vụ hành quyết. Thẩm phán I'Ashea Myles ra lệnh bang Tennessee giữ lại mọi vật chứng có trong phòng hành quyết.

Nhóm bào chữa cho rằng các chứng cứ này có thể đóng vai trò quan trọng nếu bang tiếp tục tìm cách thi hành án bà Pike trong tương lai. Luật sư Luke Ihnen nhấn mạnh phía bang chưa cam kết từ bỏ một lần hành quyết khác. Vì vậy, việc bảo quản kim tiêm, thuốc và các vật chứng liên quan có thể phục vụ những thách thức pháp lý sau này.

Các nhân chứng cho biết bà Pike thở hổn hển sau mũi tiêm đầu tiên. Sau liều thứ 2 vẫn không gây tử vong, bà được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông Spivey trước đó mô tả quá trình hành quyết là "tàn ác và tra tấn", cho biết ông nhìn thấy nhiều dấu kim trên cánh tay trái của bà Pike. Theo lời luật sư, bà từng ngẩng đầu khỏi cáng và nói cánh tay "bỏng rát" khi thuốc được truyền vào.

Theo ông Spivey, hiện vẫn chưa rõ bà Pike có thể phục hồi được "bất kỳ chức năng nào" ở cánh tay hay không. "Bàn tay của bà ấy trông như thể một chiếc găng tay phẫu thuật bị thổi phồng vậy", ông Spivey nói.

Trước khi thi hành án, nhóm bào chữa đã cảnh báo nhà chức trách có thể gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch của bà Pike. Tuy nhiên, kế hoạch hành quyết vẫn được tiến hành sau khi Tòa án tối cao Mỹ cho phép.

Một số chuyên gia y tế cho rằng thuốc có thể đã không được truyền hoàn toàn vào tĩnh mạch mà đi vào mô xung quanh, hoặc tĩnh mạch bị vỡ trong quá trình tiêm. Nguyên nhân chính thức của vụ hành quyết bất thành hiện chưa được công bố.

Bà Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Slemmer (19 tuổi) tại Tennessee năm 1995. Khi đó Pike 18 tuổi. Bà đã bị giam trong khu tử tù khoảng 30 năm trước khi bang tiến hành thi hành án ngày 1.10.