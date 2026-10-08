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    Thế giới

    Cùng bị tiêm một loại thuốc độc nhưng số phận khác nhau của hai tử tù Mỹ

    Phi Yến
    Phi Yến
    Hai vụ hành quyết diễn ra cách nhau 1 tuần tại Mỹ đã làm dấy lên tranh cãi liên quan đến hình thức thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc ở nước này.
    The lethal injection drug used in Christa Pike’s botched execution - Ảnh 1.

    Tử tù Jamaal Howard và tử tù Christa Pike

    ảnh: ap/reuters

    Bang Texas hôm 7.10 đã thi hành án tử hình đối với tử tù Jamaal Howard (46 tuổi) vì can tội bắn chết một nhân viên cửa hàng tiện lợi cách đây hơn 20 năm.

    Theo AP hôm 8.10, tử tù Howard được xác nhận tử vong lúc 20 giờ 03 tối 7.10 sau khi bị tiêm một liều pentobarbital tại một nhà tù liên bang ở thành phố Huntsville.

    Đây là trường hợp hành quyết thứ 30 tại Mỹ trong năm nay, nhưng là lần đầu tiên sau vụ xử tử bất thành đối với tử tù Christa Pike ở bang Tennessee dù cũng dùng chính loại thuốc này.

    Trong lúc tử tù Pike vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và cuộc chiến pháp lý về tương lai của người này vẫn tiếp tục, Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã chỉ đạo mở cuộc điều tra do bên thứ ba thực hiện nhằm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Tử tù Pike cũng là trường hợp thứ hai tử hình thất bại tại Tennessee tính từ đầu năm đến nay.

    Cùng loại thuốc, kết quả khác nhau

    Sau khi phía nhà tù tiến hành tiêm pentobarbital cho tử tù Howard vào đêm 7.10 (giờ địa phương), người này lấy hơi vài lần và thở hổn hển. Sau đó, tử tù bắt đầu ngáy trong vòng 30 giây trước khi im bặt. Tử tù được xác nhận tử vong 19 phút sau đó.

    Tại phòng hành quyết trong nhà tù ở bang Tennessee, tử tù Pike cũng được tiêm cùng loại thuốc vào hôm thi hành án 30.9. Người này cũng bắt đầu ngáy và rên rỉ, nhưng vẫn thở.

    Các nhân viên nhà tù sau đó đưa bà Pike đã bất tỉnh đến một bệnh viện ở thành phố Nashville và các bác sĩ đặt máy thở cho người này. Đến hôm 6.10, các luật sư của bà cho biết thân chủ đã tỉnh và có thể nói được.

    Theo tài liệu do Trung tâm thông tin về án tử hình tổng hợp, cả Tennessee và Texas đều áp dụng quy trình hành quyết vốn yêu cầu chuẩn bị các ống tiêm chứa 100 ml dung dịch, trong đó có 5 gram pentobarbital.

    Các nhân chứng cho biết tử tù Pike được tiêm 2 liều dung dịch. Hiện vẫn chưa rõ số liều tiêm cho tử tù Howard.

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