Nobel Hòa bình 2026 trước giờ G

Ủy ban Nobel năm nay nhận được 287 đề cử, gồm cả cá nhân và tổ chức, song danh sách đề cử đang được giữ kín. Trong số những cái tên được giới chuyên gia chú ý có Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), mạng lưới phòng ứng phó khẩn cấp (ERR) tại Sudan, Tòa án hình sự quốc tế (ICC)... Một số nhân vật như Giáo hoàng Leo XIV, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mỹ Donald Trump… cũng được nhắc tới trong các dự đoán trước giờ công bố, theo ABC News.

Một bản sao của Huy chương Nobel Hòa bình tại Viện Nobel Na Uy ẢNH: REUTERS

Riêng khả năng ông Trump nhận giải được một số chuyên gia đánh giá không cao. Ông Haakon Gjerlow, lãnh đạo Viện nghiên cứu hòa bình Oslo (PRIO), nhận định cơ hội của Tổng thống Mỹ là "khá thấp".

Theo AFP, xung đột với Iran, những tranh cãi liên quan Greenland và lập trường của Mỹ đối với một số thể chế hợp tác quốc tế được xem là những yếu tố bất lợi đối với Tổng thống Trump. Trước ngày công bố, Tổng thống Trump hôm qua cho rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình 2026, nhưng thừa nhận không chắc Ủy ban Nobel Na Uy sẽ lựa chọn mình. "Tôi không biết quyết định của họ sẽ như thế nào", ông nói.

Trước đó, Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy Kristian Berg Harpviken khẳng định họ đã quen với các hoạt động vận động và sức ép bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố đó không chi phối quyết định cuối cùng. Bối cảnh quốc tế cũng khiến lựa chọn năm nay thêm khó đoán. Theo PRIO, năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 1946.

Trong bối cảnh đó, ông Harpviken nhận định giải Nobel Hòa bình năm nay "sẽ có ý nghĩa hơn bao giờ hết". Người đoạt giải sẽ nhận phần thưởng trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD). Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10.12.