    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Nobel Hòa bình 2026 trước giờ G

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Hôm nay (9.10), Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 tại Oslo, vốn được giới quan sát đặc biệt quan tâm.

    Ủy ban Nobel năm nay nhận được 287 đề cử, gồm cả cá nhân và tổ chức, song danh sách đề cử đang được giữ kín. Trong số những cái tên được giới chuyên gia chú ý có Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), mạng lưới phòng ứng phó khẩn cấp (ERR) tại Sudan, Tòa án hình sự quốc tế (ICC)... Một số nhân vật như Giáo hoàng Leo XIV, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mỹ Donald Trump… cũng được nhắc tới trong các dự đoán trước giờ công bố, theo ABC News.

    Nobel Hòa bình 2026 trước giờ G - Ảnh 1.

    Một bản sao của Huy chương Nobel Hòa bình tại Viện Nobel Na Uy

    ẢNH: REUTERS

    Riêng khả năng ông Trump nhận giải được một số chuyên gia đánh giá không cao. Ông Haakon Gjerlow, lãnh đạo Viện nghiên cứu hòa bình Oslo (PRIO), nhận định cơ hội của Tổng thống Mỹ là "khá thấp". 

    Theo AFP, xung đột với Iran, những tranh cãi liên quan Greenland và lập trường của Mỹ đối với một số thể chế hợp tác quốc tế được xem là những yếu tố bất lợi đối với Tổng thống Trump. Trước ngày công bố, Tổng thống Trump hôm qua cho rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình 2026, nhưng thừa nhận không chắc Ủy ban Nobel Na Uy sẽ lựa chọn mình. "Tôi không biết quyết định của họ sẽ như thế nào", ông nói.

    Trước đó, Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy Kristian Berg Harpviken khẳng định họ đã quen với các hoạt động vận động và sức ép bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố đó không chi phối quyết định cuối cùng. Bối cảnh quốc tế cũng khiến lựa chọn năm nay thêm khó đoán. Theo PRIO, năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 1946. 

    Trong bối cảnh đó, ông Harpviken nhận định giải Nobel Hòa bình năm nay "sẽ có ý nghĩa hơn bao giờ hết". Người đoạt giải sẽ nhận phần thưởng trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD). Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10.12. 

    Tin liên quan

    Tin tức quốc tế ngày 8.10: Trung Quốc đề cử ứng viên Tổng giám đốc WHO

    Tin tức quốc tế ngày 8.10: Trung Quốc đề cử ứng viên Tổng giám đốc WHO

    Thông tin từ phía Nga liên quan vụ tử vong ở phòng thí nghiệm dịch hạch; diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông... Thanh Niên tiếp tục cập nhật các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày 8.10.

    Ông Trump lên tiếng về Nobel Hòa bình trước ngày công bố

    Khám phá thêm chủ đề

    Nobel Na uy Donald Trump Nobel Hòa bình

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận