Ông Trump lên tiếng về Nobel Hòa bình trước ngày công bố

"Tôi không biết quyết định của họ sẽ như thế nào", Tổng thống Trump nói khi đề cập giải thưởng Nobel Hòa bình dự kiến được công bố ngày 9.10. "Họ nổi tiếng là có thể sẽ không trao giải cho những người như tôi", theo Reuters dẫn lời ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6.10.2026 ẢNH: AP

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh vai trò của mình trong các nỗ lực ngoại giao và cho rằng những kết quả đó đủ để ông được trao Nobel Hòa bình.

"Giờ là đúng lúc rồi", ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. Ông Trump cũng nhắc lại việc lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado từng "tặng" cho ông huy chương Nobel Hòa bình 2025 của bà trong một cuộc gặp hồi tháng 1. Theo ông chủ Nhà Trắng, bà Corina Machado đã phát biểu rằng "không ai trong lịch sử xứng đáng nhận giải hơn Tổng thống Trump".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông đã góp phần xử lý 8 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2. Một số lãnh đạo tại Campuchia, Israel và Pakistan cũng từng công khai nói rằng họ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, dù danh sách đề cử chính thức của Ủy ban Nobel được giữ kín.

Tuy nhiên, vai trò của ông Trump trong một số vấn đề hiện vẫn gây tranh luận. Giao tranh đã tái diễn tại một số khu vực mà ông từng tuyên bố góp phần hạ nhiệt, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan.

Mục tiêu chấm dứt xung đột Nga - Ukraine cũng chưa đạt được, dù ông Trump từng cam kết sẽ nhanh chóng thúc đẩy một thỏa thuận sau khi trở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã kéo theo nhiều tháng căng thẳng quân sự, gây tác động đáng kể đến nguồn cung năng lượng và thị trường toàn cầu.

Ngoài ông Trump, truyền thông quốc tế cũng nhắc tới một số nhân vật và tổ chức khác trong các thảo luận xoay quanh Nobel Hòa bình năm nay, trong đó có Giáo hoàng Leo XIV, Tòa án Hình sự quốc tế và các nhân vật hoạt động liên quan vấn đề Palestine.