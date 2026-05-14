Campuchia tố Thái Lan 'hợp thức hóa' các đền tranh chấp

Trí Đỗ
14/05/2026 10:10 GMT+7

Việc Thái Lan đưa một số tàn tích đền cổ nằm dọc biên giới tranh chấp với Campuchia vào danh mục di tích quốc gia đã khiến Phnom Penh phản ứng gay gắt.

Campuchia và Thái Lan từ lâu tranh chấp đường biên giới dài khoảng 800 km, trong đó có nhiều khu vực gắn với các đền cổ hàng trăm năm tuổi. Những bất đồng này bắt nguồn từ di sản phân định lãnh thổ thời thuộc địa Pháp và đã nhiều lần dẫn đến căng thẳng và giao tranh vũ trang, theo AFP ngày 14.5.

Giới chức Thái Lan tham dự một buổi lễ Phật giáo tại chùa Ta Kwai ngày 22.4.2026

Năm 2025, tranh chấp giữa Thái Lan - Campuchia bùng phát thành giao tranh vào tháng 7 và tháng 12, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau các cuộc đụng độ, một số ngôi đền mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền hiện nằm dưới sự kiểm soát của Thái Lan.

Ngày 13.5, Bộ Văn hóa Campuchia kêu gọi Thái Lan rút lại việc "đăng ký bất hợp pháp" đối với các đền Tamone, Ta Krabey và K'nar, cùng một số di chỉ khảo cổ khác nằm tại khu vực biên giới tranh chấp.

Tại Thái Lan, các địa điểm này lần lượt được gọi là Ta Muen, Ta Kwai và Nong Khana. Theo thông báo đăng trên công báo hoàng gia Thái Lan ngày 11.5, đây là 3 trong số 9 di tích được Bangkok bổ sung vào sổ đăng ký chính thức nhằm "làm rõ việc bảo vệ các di tích cổ".

Bộ Văn hóa Campuchia cho rằng động thái của Thái Lan là "nỗ lực bất hợp pháp nhằm tạo ra vẻ ngoài pháp lý giả tạo" đối với các di tích văn hóa mà Campuchia khẳng định thuộc chủ quyền của mình.

Trước đợt giao tranh kéo dài 5 ngày vào tháng 7.2025, các đền Ta Krabey và Tamone từng có sự hiện diện của binh sĩ cả hai nước. Campuchia kiểm soát đền K'nar cho đến tháng 12.2025 khi lực lượng Thái Lan giành quyền kiểm soát cả 3 địa điểm.

Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng hồi tháng 4, sau khi quan chức, binh sĩ và nhà sư Thái Lan tổ chức nghi lễ Phật giáo tại Ta Krabey, còn gọi là Ta Kwai. Tại thời điểm đó, Campuchia chỉ trích Thái Lan "tiếp tục hiện diện bất hợp pháp" tại khu vực đền.

Trong năm 2025, Thái Lan đã kiểm soát một số khu vực ở các tỉnh biên giới mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Campuchia nhiều lần yêu cầu Thái Lan rút quân, đồng thời cáo buộc lực lượng Bangkok gây hư hại một số đền cổ trong giao tranh.

Hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào cuối tháng 12.2025. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa hạ nhiệt, khi cả Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Hôm nay (5.5), Thái Lan chính thức hủy thỏa thuận kéo dài 25 năm qua với Campuchia liên quan việc hợp tác thăm dò năng lượng ngoài khơi, bất chấp lời kêu gọi tiếp tục duy trì của Phnom Penh.

