Thái Lan hủy thỏa thuận 25 năm với Campuchia, Phnom Penh lên tiếng

Theo Reuters, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo về việc thỏa thuận với Campuchia. Thỏa thuận được ký kết năm 2001, nhằm xây dựng cơ chế để hai bên cùng hợp tác thăm dò hydrocarbon tại các khu vực chồng lấn trên vịnh Thái Lan.

Quyết định trên của nội các Thái Lan đã được dự báo từ lâu và theo sau hai đợt xung đột biên giới giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á.

Việc rút khỏi thỏa thuận là một phần cam kết trong chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Anutin, người đầu tiên tái đắc cử thủ tướng nước này trong 2 thập niên.

"Thỏa thuận bị hủy bỏ không có liên quan đến cuộc xung đột biên giới với Campuchia, mà là một phần chính sách của tôi. Đã 25 năm trôi qua và thỏa thuận không đạt bất kỳ tiến triển nào", ông Anutin nói trước báo giới, thêm rằng phía Campuchia sẽ được thông báo về quyết định này.

Về phần mình, Campuchia cảm thấy đáng tiếc về quyết định của Thái Lan, theo tuyên bố của Ngoại trưởng nước này Prak Sokhonn.

Trong thông báo chính thức, Ngoại trưởng Prak Sokhonn cho biết Campuchia sẽ khởi động cơ chế hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), thêm rằng động thái của Thái Lan không ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của Campuchia đối với các vùng biển liên quan.

Trước đó, Phnom Penh từng mô tả kế hoạch đơn phương rút khỏi thỏa thuận của Thái Lan là "đáng tiếc sâu sắc". Phía Campuchia khẳng định vẫn cam kết với thỏa thuận trên.

Bất chấp nhiều vòng đàm phán, thỏa thuận hầu như không đạt được tiến triển, với tiến trình bị cản trở bởi sự bất ổn chính trị ở Thái Lan, xung đột xảy ra gián đoạn giữa hai láng giềng và sự phản đối dữ dội của phe dân túy ở Thái Lan.

Giới chức Thái Lan cho biết nước này sẽ dựa trên các quy định của UNCLOS cho các cuộc đàm phán tương lai.