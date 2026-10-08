Ông Trump nói mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.10 cho rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình 2026, song thừa nhận ông không chắc Ủy ban Nobel Na Uy sẽ lựa chọn mình.