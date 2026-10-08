Ông Trump nói mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Tin liên quan Giải Nobel 'chắc chắn không phải động lực' cho nghiên cứu 'hạt ma' neutrinoNhà khoa học Francis Halzen hôm 6.10 đã đoạt giải Nobel Vật lý 2026 cho công trình tạo ra một đài quan sát bằng băng ở Nam Cực để phát hiện neutrino năng lượng cao - tức những hạt hạ nguyên tử khó nắm bắt nhưng có thể tiết lộ thông tin về vũ trụ mà con người không thể nào tiếp cận bằng cách khác. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tổng thống Trump Nobel Hòa bình xung đột
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