    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Ông Trump nói mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình
    VideoThế giới

    Ông Trump nói mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

    La Vi - Trí Đỗ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.10 cho rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình 2026, song thừa nhận ông không chắc Ủy ban Nobel Na Uy sẽ lựa chọn mình.

    Tin liên quan

    Giải Nobel 'chắc chắn không phải động lực' cho nghiên cứu 'hạt ma' neutrino

    Giải Nobel 'chắc chắn không phải động lực' cho nghiên cứu 'hạt ma' neutrino

    Nhà khoa học Francis Halzen hôm 6.10 đã đoạt giải Nobel Vật lý 2026 cho công trình tạo ra một đài quan sát bằng băng ở Nam Cực để phát hiện neutrino năng lượng cao - tức những hạt hạ nguyên tử khó nắm bắt nhưng có thể tiết lộ thông tin về vũ trụ mà con người không thể nào tiếp cận bằng cách khác.

    Khám phá thêm chủ đề

    Tổng thống Trump Nobel Hòa bình xung đột

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận