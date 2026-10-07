Giải Nobel 'chắc chắn không phải động lực' cho nghiên cứu 'hạt ma' neutrino

Ông Halzen cho biết: "[Giải Nobel] chắc chắn không phải là điều mà bạn nỗ lực hướng tới, hay nói đúng hơn thì đó không phải là điều khiến tôi đã nỗ lực đạt được. Dự án này khó khăn đến mức việc nó giành được giải Nobel là điều rất khó xảy ra, cho đến khi chúng tôi bắt đầu đạt được một số kết quả gần đây, trong mười năm qua, tôi chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Và [giải Nobel] chắc chắn không phải là động lực của tôi".

Ông Halzen (82 tuổi), là công dân Bỉ và Mỹ, nhận ra rằng băng nguyên sơ ở Nam Cực có thể được sử dụng để theo dõi những neutrino đó, mà đôi khi được gọi là "hạt ma" vì cách chúng xuyên qua trái đất không để lại dấu vết, và cực kỳ hiếm khi tương tác với vật chất.

Ông Francis Halzen phát biểu về Dự án Đài quan sát Neutrino IceCube tại Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ ẢNH: REUTERS

"Khi chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên về hạt neutrino – được phát hiện nhờ dự án nghiên cứu và phát triển đã đặt nền móng cho việc xây dựng IceCube sau này, hay nói cách khác là khi chúng tôi thực sự quan sát được neutrino thông qua lớp băng – thì đó có lẽ là vào khoảng năm 1996 hoặc 1997. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy phấn khích tột độ, một niềm phấn khích lớn lao nhất mà tôi từng trải qua đối với dự án này. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Việc chúng tôi có thể hiện thực hóa ý tưởng này chính là phần thưởng vô cùng to lớn", ông Halzen chia sẻ.

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết các tương tác được đài quan sát IceCube ghi nhận cung cấp thông tin về cách neutrino năng lượng cao được tạo ra, và thậm chí có thể tiết lộ những hiện tượng chưa từng được biết đến trước đây.

Năm 2014, tạp chí Smithsonian có trụ sở tại Mỹ đã gọi ông Halzen là "Người đàn ông Neutrino" khi trao cho ông một giải thưởng Ingenuity (tạm dịch là Tài trí), qua đó ca ngợi ông vì một "thí nghiệm đáng kinh ngạc (đã mở ra) sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong thiên văn học".