Quân đội Mỹ đã chuẩn bị tấn công lớn vào Iran, chỉ chờ ông Trump ra lệnh?

Hai quan chức Mỹ còn khẳng định hiện đã có đủ lực lượng được triển khai trong khu vực để thực hiện các cuộc tấn công tiềm tàng nói trên. Theo đó, phạm vi của các chiến dịch quân sự mới từ phía Mỹ có thể vượt xa những hành động mang tính chất "dọn dẹp" hoặc duy trì hiện trạng, vốn chỉ tập trung vào việc đánh phá các trạm radar, bệ phóng và những tài sản khác của Iran có thể được khôi phục một cách nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc thảo luận ở Nhà Trắng vào ngày 21.10 Ảnh: AFP

"Đây sẽ là một nỗ lực lớn", một trong hai quan chức chia sẻ với CNN. Quan điểm này cũng được những quan chức Mỹ nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ về kế hoạch quân sự đồng tình.

Giới lãnh đạo tại Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc đã xây dựng một danh sách mục tiêu toàn diện, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng, địa điểm quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran, theo CNN.

Một số quan chức cho rằng vấn đề không phải là liệu ông Trump có ra lệnh tấn công hay không, mà là khi nào ông ấy sẽ đưa ra quyết định đó. Họ tin rằng mệnh lệnh có thể được ban hành bất cứ lúc nào trước cuối năm nay, dù nhiều khả năng sẽ được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11.

Theo các quan chức, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hành động sẽ thực hiện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng dường như nhà lãnh đạo này đang nghiêng về phương án triển khai một chiến dịch quy mô lớn. Dù vậy, các quan chức cũng lưu ý rằng trong quá khứ, ông Trump từng có lúc tỏ ý ủng hộ một hành động cụ thể nào đó nhưng rồi lại rút lui vào phút chót.

Các quan chức Mỹ thừa nhận những thách thức và chỉ ra các mối đe dọa tiềm tàng. Lực lượng Iran hiện đã quen thuộc hơn với các chiến thuật của Mỹ, khiến quân đội Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc tiêu diệt hiệu quả tất cả các mục tiêu dự kiến.

Ngoài ra, theo hai nguồn tin thạo tin khác, những đánh giá tình báo gần đây của Mỹ cho thấy Iran và lực lượng Houthi ở Yemen đang đặc biệt cảnh giác trước khả năng Mỹ, và có thể cả Israel, sẽ khôi phục lại các cuộc tấn công. Nếu Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự mới nhắm vào Iran, Tehran cùng Houthi nhiều khả năng sẽ lập tức đáp trả bằng cách tấn công vào cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Một trong những nguồn tin am hiểu đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ còn lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, Iran và Houthi khó có khả năng thực hiện các cuộc tấn công leo thang phủ đầu nhắm vào nhân sự Mỹ hoặc Israel; tuy nhiên, họ sẽ không ngần ngại đáp trả nếu chính Iran bị các lực lượng Mỹ hoặc Israel nhắm mục tiêu trước.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nhà Trắng cũng như phía Iran đối với những tiết lộ trên.