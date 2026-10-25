Iran nói bắn hạ UAV Mỹ, ra tuyên bố mới

Tuyên bố trên do Hãng tin Tasnim đăng, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin chi tiết về chiếc LUCAS (hệ thống tấn công không người lái giá rẻ) bị bắn hạ, cũng như thông tin phản ứng từ phía Mỹ.

Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran ngày 2.8 Ảnh: AFP

Trước đó vào ngày 1.3, khi thông báo về chiến dịch chống Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay lần đầu tiên đã sử dụng UAV cảm tử LUCAS, do Hãng Spektreworks (bang Arozona) sản xuất. UAV này được thiết kế dựa trên mẫu Shahed của chính Iran. Giá của mỗi chiếc LUCAS khoảng 35.000 USD.

Cũng trong hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố khả năng tái bùng phát xung đột với Israel và Mỹ sẽ không làm thay đổi lập trường của Tehran, theo AFP.

"Gần đây, có lời bàn tán về một cuộc chiến mới, nhưng tôi đã nghĩ đến giai đoạn hậu chiến rồi. Dù có chiến tranh hay không, các chính sách của chúng tôi vẫn không thay đổi. Họ đã từng làm như thế hai lần và đã thấy kết quả rồi. Nếu họ muốn thử lại lần nữa, họ thừa hiểu rằng kết quả cũng sẽ chẳng khác gì những lần trước", ông Araghchi phát biểu trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp tại Tehran.

Có gì trong cơ sở sản xuất máy bay không người lái ngầm của Iran?

Ông Araghchi có phát ngôn như trên trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tục đe dọa thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran. Hôm 23.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng Washington "có thể thực hiện thêm một chiến dịch Epic Fury", chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel nhắm vào Iran bắt đầu từ ngày 28.2.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 8.4 giữa Iran và Mỹ đã chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt nhất, dù vẫn còn những vụ đụng độ lẻ tẻ tại khu vực eo biển chiến lược Hormuz. Giao tranh đã lắng xuống trong vài tuần gần đây.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran tuyên bố kiểm soát eo biển này và thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền cố tình đi qua mà không có sự cho phép của Tehran, hành động vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ và các quốc gia trong khu vực. Đáp lại, Mỹ đã duy trì một chiến dịch phong tỏa hải quân nhắm vào các cảng biển của Iran.

Vào tháng 6, Iran và Mỹ đã đạt được một biên bản ghi nhớ nhằm vạch ra lộ trình giải quyết dứt điểm xung đột. Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó đã đổ vỡ khi cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản đã cam kết. Kể từ đó, Tehran đã kêu gọi quay trở lại với thỏa thuận này để chấm dứt xung đột.

"Cuộc chiến hiện tại đã thay đổi tất cả. Chúng ta phải chấp nhận rằng những thực tế mới đang hình thành. Những tuyến đường vận tải biển qua eo biển Hormuz sẽ không còn như trước, và cách thức quản lý eo biển này cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Để đạt được hòa bình và ổn định, khu vực của chúng ta phải hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn các lực lượng nước ngoài", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.